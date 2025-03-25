Бывший футболист Ингульца: Поворознюк передал через Кобина, что мы еще денег должны ему

Бывший капитан "Ингульца" Александр Козак в интервью ТаТоТаке рассказал подробности своего ухода из команды.

– Ваш последний матч в основе "Ингульца" — это девятый тур, матч против "Карпат". Ничья на выезде, казалось бы, хороший результат. Но после этого вас, капитана команды, мы уже не видели на поле. Что конкретно произошло?

– После этого мы приехали, тренировались, как обычно. У нас был недельный цикл, и на одной из тренировок я почувствовал боль в бедре и сошёл с занятия. Перед игрой я сказал тренеру, что не смогу сыграть, нужно полностью восстановиться, чтобы не порвать мышцы. Я объяснил, что поеду в Киев на неделю, быстро восстановлюсь, потому что травма несложная. Я всегда хочу играть во всех матчах. Тренер сказал: "Да, езжай. Мы хотим, чтобы ты быстрее вернулся".

Всё было хорошо, через неделю я восстановился, еду в поезде на базу – и тут выходит какая-то новость. Читаем: "Пять футболистов переведены в U-19". Я думаю: "Сейчас приеду на базу, спрошу". Даже не думал, что я в этом списке.

Приезжаю, и футболисты говорят: "Ты тоже в списке". Там были я, Петька, Козыренко, Мельничук и Ситало. Мы звоним президенту, а он говорит: "Это выбор тренера. Он так решил. Он переводит вас в U-19". Сказал, что не хочет с нами общаться и что "вы натворили". Президент всегда доверял тренеру – будь то Лавриненко, Лупашко, Ковалец. Он не вмешивался в команду — это его плюс. Бывает, что президенты указывают, кого ставить в состав, но такого не было. Но в этот раз он просто доверился тренеру и даже не стал разбираться. Он полностью доверяет Кобину.

Он нам сказал: "Идите к тренеру и проситесь, чтобы он вас вернул в команду". Но ребята были шокированы: он сам нас отчислил, как мы теперь должны проситься назад? Я говорю: "Давайте подождём, посмотрим на реакцию тренера и президента. Нам нужно что-то делать". Это даже не был U-19 — просто дети бегали на базе.

Мы пошли к Кобину в тот же день. Подходим и говорим: "Василий Васильевич, что случилось? Мы только что говорили с президентом, он сказал, что это ваш выбор.

Но мы хотим тренироваться, хотим доказывать". Он посмотрел и ответил: "Сейчас я ещё поговорю с президентом, это моё решение". И просто ушёл.

После этого снова звонит президент: "Тренер мне позвонил. Пока никто из вас не вернется в команду. Тренируйтесь с U-19, можете продолжать жить на базе. Доказывайте". И добавил: "Живите у него под окном и проситесь каждый день назад. Просто так вас никто не отпустит из клуба. Если кто-то думает, что уйдёт просто так, то это не так. Если хотите уйти – ищите команды, которые заплатят за вас деньги".

А потом передал через Кобина, что мы еще и должны ему деньги. Я точно не помню, но за себя должен был отдать 2 миллиона гривен, чтобы просто уйти, — сказал Козак.