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Опытный форвард Ворсклы может пропустить ближайший матч УПЛ

Премьер-лига

Футболист получил повреждение в контрольной игре

Опытный форвард Ворсклы может пропустить ближайший матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В контрольном матче против второлигового "Горняка-Спорта" мышечной контузии не избежал бомбардир "Ворсклы" Владислав Кулач. Его участие в матче 22-го тура УПЛ с "Кривбассом" - под вопросом, сообщает Sport.ua.

В единственном спарринге во время мартовской паузы в чемпионате принял участие Евгений Павлюк, который пропустил победный матч 21-го тура против "Руха" (1:0) во Львове.

В тренировочном лагере "Ворсклы" сейчас отсутствуют игрок молодежной сборной Украины Илья Крупский, который тренировался в Турции, и Фернан, находящийся в составе сборной Коста-Рики.

На данный момент "Ворскла" занимает 12-е место в УПЛ, имея в активе 21 очко. 30 марта "Ворскла" сыграет с "Кривбассом".

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Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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