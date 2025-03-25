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Опытный форвард Ворсклы может пропустить ближайший матч УПЛ
Футболист получил повреждение в контрольной игре
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В контрольном матче против второлигового "Горняка-Спорта" мышечной контузии не избежал бомбардир "Ворсклы" Владислав Кулач. Его участие в матче 22-го тура УПЛ с "Кривбассом" - под вопросом, сообщает Sport.ua.
В единственном спарринге во время мартовской паузы в чемпионате принял участие Евгений Павлюк, который пропустил победный матч 21-го тура против "Руха" (1:0) во Львове.
В тренировочном лагере "Ворсклы" сейчас отсутствуют игрок молодежной сборной Украины Илья Крупский, который тренировался в Турции, и Фернан, находящийся в составе сборной Коста-Рики.
На данный момент "Ворскла" занимает 12-е место в УПЛ, имея в активе 21 очко. 30 марта "Ворскла" сыграет с "Кривбассом".
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