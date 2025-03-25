Шахтер проведет автограф-сессию для фанатов с зимними новичками

Многомиллионные новички донецкого "Шахтера" Алиссон и Кауан Элиас проведут для фанатов автограф-сессию.

В сообщении от клуба говорится о том, что это мероприятие состоится в эту среду, 26-го марта в 18:00 в ТРЦ Gulliver в центральном атриуме. Все желающие могут узнать необходимые детали по регистрации в соцсетях "горняков". Во время встречи каждый может пообщаться с футболистами, сделать фото и получить автографы Алиссона и Кауана Элиаса.

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Отмечается, что среди всех, кто заполнит форму и придет на мероприятие, будет разыграно две футболки новичков клуба.

Также напомним, что "Шахтер" подписал Алиссона из "Атлетико Минейро" за 16 миллионов евро с учетом бонусов, а трансфер Кауана Элиаса из "Флуминенсе" обошелся "горнякам" в 17 миллионов евро.