  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер проведет автограф-сессию для фанатов с зимними новичками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер проведет автограф-сессию для фанатов с зимними новичками

Премьер-лига
Обновлено

Футболисты приглашают на встречу

Шахтер проведет автограф-сессию для фанатов с зимними новичками

shakhtar.com

Новина українською

Многомиллионные новички донецкого "Шахтера" Алиссон и Кауан Элиас проведут для фанатов автограф-сессию.

В сообщении от клуба говорится о том, что это мероприятие состоится в эту среду, 26-го марта в 18:00 в ТРЦ Gulliver в центральном атриуме. Все желающие могут узнать необходимые детали по регистрации в соцсетях "горняков". Во время встречи каждый может пообщаться с футболистами, сделать фото и получить автографы Алиссона и Кауана Элиаса.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что среди всех, кто заполнит форму и придет на мероприятие, будет разыграно две футболки новичков клуба.

Также напомним, что "Шахтер" подписал Алиссона из "Атлетико Минейро" за 16 миллионов евро с учетом бонусов, а трансфер Кауана Элиаса из "Флуминенсе" обошелся "горнякам" в 17 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Опытный форвард Ворсклы может пропустить ближайший матч УПЛ
yellow-arrow
Бывший футболист Ингульца: Поворознюк передал через Кобина, что мы еще денег должны ему
yellow-arrow
Стало известно, где пройдет матч 23-го тура УПЛ Шахтер – Верес
Шахтер (Донецк) Кауан Элиас Алиссон Сантана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости