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Экс-защитник Динамо: Забарный в УПЛ играл так, будто ему не 20 лет, а уже как опытный центрбек

Премьер-лига
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Антон Боль вспомнил, как в Динамо Играл Илья Забарный

Экс-защитник Динамо: Забарный в УПЛ играл так, будто ему не 20 лет, а уже как опытный центрбек

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

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Бывший защитник "Динамо" Антон Боль, который сейчас играет за "Александрию", рассказал о выступлениях Ильи Забарного в составе киевского клуба.

‒ Могут ли истории Забарного и Миколенко стать примером для молодых защитников в академии "Динамо"?

‒ Да, конечно, я думаю, что в Украине они являются примером для многих молодых защитников. Когда человек играет в АПЛ – это самый высокий уровень в футбольном мире.

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‒ Выделялись ли они среди других в молодом возрасте?

‒ Считаю, что да. Они были сильнее своих коллег по позициям. Они много играли, хорошо себя показывали, демонстрировали высокий уровень, выступали за сборную Украины. За счет того, что команда играла в Лиге Чемпионов, они набрались достаточно опыта в "Динамо", поэтому сейчас стабильно показывают хорошие результаты в АПЛ.

‒ Чем запомнился вам Илья Забарный во время выступлений за "Динамо"?

– Тем, что он играл так, будто ему не 20 лет, а уже как опытный центральный защитник, который провел большое количество матчей и умеющий делать почти все на своей позиции.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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