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Экс-защитник Динамо: Забарный в УПЛ играл так, будто ему не 20 лет, а уже как опытный центрбек
Антон Боль вспомнил, как в Динамо Играл Илья Забарный
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Бывший защитник "
‒ Могут ли истории Забарного и Миколенко стать примером для молодых защитников в академии "Динамо"?
‒ Да, конечно, я думаю, что в Украине они являются примером для многих молодых защитников. Когда человек играет в АПЛ – это самый высокий уровень в футбольном мире.
‒ Выделялись ли они среди других в молодом возрасте?
‒ Считаю, что да. Они были сильнее своих коллег по позициям. Они много играли, хорошо себя показывали, демонстрировали высокий уровень, выступали за сборную Украины. За счет того, что команда играла в Лиге Чемпионов, они набрались достаточно опыта в "Динамо", поэтому сейчас стабильно показывают хорошие результаты в АПЛ.
‒ Чем запомнился вам Илья Забарный во время выступлений за "Динамо"?
– Тем, что он играл так, будто ему не 20 лет, а уже как опытный центральный защитник, который провел большое количество матчей и умеющий делать почти все на своей позиции.
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