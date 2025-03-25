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Динамо после матча УПЛ с Рухом не планирует возвращаться в Киев

Премьер-лига

У киевлян сразу два выездных матча

Динамо после матча УПЛ с Рухом не планирует возвращаться в Киев

fcdynamo.com

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В ближайшую пятницу, 28 марта, "Динамо" на своем клубном автобусе отправятся во Львов, где днем ​​позже проведут матч 22-го тура УПЛ с местным "Рухом".

После этого поединка подопечные Александра Шовковского не будут возвращаться в Киев – команда будет жить и тренироваться во Львове.

Все дело в том, что 2 апреля столичный клуб снова встретиться с "Рухом", но на этот раз в поединке четвертьфинала Кубка Украины.

В Киев динамовцы вернутся 3 апреля, а до этого будут жить и тренироваться во Львове.

Оба матча между "Рухом" и "Динамо" состоятся на стадионе "Арена Львов" и начнутся в 18:00.

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Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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