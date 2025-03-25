Динамо после матча УПЛ с Рухом не планирует возвращаться в Киев

В ближайшую пятницу, 28 марта, " Динамо " на своем клубном автобусе отправятся во Львов, где днем ​​позже проведут матч 22-го тура УПЛ с местным "Рухом".

После этого поединка подопечные Александра Шовковского не будут возвращаться в Киев – команда будет жить и тренироваться во Львове.

Все дело в том, что 2 апреля столичный клуб снова встретиться с "Рухом", но на этот раз в поединке четвертьфинала Кубка Украины.

В Киев динамовцы вернутся 3 апреля, а до этого будут жить и тренироваться во Львове.

Оба матча между "Рухом" и "Динамо" состоятся на стадионе "Арена Львов" и начнутся в 18:00.