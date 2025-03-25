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Динамо после матча УПЛ с Рухом не планирует возвращаться в Киев
У киевлян сразу два выездных матча
fcdynamo.com
В ближайшую пятницу, 28 марта, "
После этого поединка подопечные Александра Шовковского не будут возвращаться в Киев – команда будет жить и тренироваться во Львове.
Все дело в том, что 2 апреля столичный клуб снова встретиться с "Рухом", но на этот раз в поединке четвертьфинала Кубка Украины.
В Киев динамовцы вернутся 3 апреля, а до этого будут жить и тренироваться во Львове.
Оба матча между "Рухом" и "Динамо" состоятся на стадионе "Арена Львов" и начнутся в 18:00.
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