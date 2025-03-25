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Динамо не делало официальных предложений по лидеру ЛНЗ, Черкассы не хотят продавать его в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Если Яшари и продадут, то не в Украину

Динамо не делало официальных предложений по лидеру ЛНЗ, Черкассы не хотят продавать его в УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Недавно в СМИ появилась информация, что "Динамо" хотело арендовать одного из лидеров ЛНЗ Мухаррема Яшари.

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Впрочем, как сообщает Sport.ua, киевляне не делали никаких официальных предложений "фиолетовым" по Мухаррему.

При этом источник отмечает, что руководство ЛНЗ не заинтересовано продавать косовара в любой клуб УПЛ – "фиолетовые" намерены попрощаться со своим лидером только при условии солидного предложения от клубов из Европы.

Напомним, что Яшари перешел в ЛНЗ за 50 тысяч евро в январе 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за черкасскую команду 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы) Мухаррем Яшари
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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