Динамо не делало официальных предложений по лидеру ЛНЗ, Черкассы не хотят продавать его в УПЛ

Недавно в СМИ появилась информация, что "Динамо" хотело арендовать одного из лидеров ЛНЗ Мухаррема Яшари.

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Впрочем, как сообщает Sport.ua, киевляне не делали никаких официальных предложений "фиолетовым" по Мухаррему.

При этом источник отмечает, что руководство ЛНЗ не заинтересовано продавать косовара в любой клуб УПЛ – "фиолетовые" намерены попрощаться со своим лидером только при условии солидного предложения от клубов из Европы.

Напомним, что Яшари перешел в ЛНЗ за 50 тысяч евро в январе 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за черкасскую команду 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.