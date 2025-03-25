Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо не делало официальных предложений по лидеру ЛНЗ, Черкассы не хотят продавать его в УПЛ
Если Яшари и продадут, то не в Украину
Фото: ФК ЛНЗ
Недавно в СМИ появилась информация, что "Динамо" хотело арендовать одного из лидеров ЛНЗ Мухаррема Яшари.
Впрочем, как сообщает Sport.ua, киевляне не делали никаких официальных предложений "фиолетовым" по Мухаррему.
При этом источник отмечает, что руководство ЛНЗ не заинтересовано продавать косовара в любой клуб УПЛ – "фиолетовые" намерены попрощаться со своим лидером только при условии солидного предложения от клубов из Европы.
Напомним, что Яшари перешел в ЛНЗ за 50 тысяч евро в январе 2024 года.
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за черкасскую команду 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.
Популярное сейчас
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
- Кадровые изменения в тренерском штабе Черноморца. Вместе с Бабичом ушли его помощники
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014