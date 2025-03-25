"Отдыхать некогда", - Бабич рассказал о своей новой должности в Черноморце

Несмотря на отставку с поста главного тренера, сотрудничество Александра Бабича с "Черноморец" продолжится в новой форме.

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46-летний специалист будет работать в клубе спортивным директором и сам рассказал, чем он будет заниматься на новой должности.

"Отдыхать некогда. Стоит лишь перевести дух – и браться за дело, засучив рукава. В клубной работе есть над чем трудиться – в частности, важным вопросом являются контракты футболистов, которые у нас в распоряжении. А пока, прежде всего, нужно сосредоточиться на том, чтобы в матчах чемпионата попытаться исправить турнирное положение и всячески поддержать главного тренера в его работе", - рассказал Бабич.

Напомним, что "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.