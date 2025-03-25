Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Отдыхать некогда", - Бабич рассказал о своей новой должности в Черноморце
Специалист будет спортивным директором клуба
instagram.com/fcchornomorets
Несмотря на отставку с поста главного тренера, сотрудничество Александра Бабича с "Черноморец" продолжится в новой форме.
46-летний специалист будет работать в клубе спортивным директором и сам рассказал, чем он будет заниматься на новой должности.
"Отдыхать некогда. Стоит лишь перевести дух – и браться за дело, засучив рукава. В клубной работе есть над чем трудиться – в частности, важным вопросом являются контракты футболистов, которые у нас в распоряжении.
А пока, прежде всего, нужно сосредоточиться на том, чтобы в матчах чемпионата попытаться исправить турнирное положение и всячески поддержать главного тренера в его работе", - рассказал Бабич.
Напомним, что "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.
Популярное сейчас
- Переговоры между РФ и США завершились без итогового заявления. На России обвинили в этом Украину
- Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Кадровые изменения в тренерском штабе Черноморца. Вместе с Бабичом ушли его помощники
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО