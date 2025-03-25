  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Отдыхать некогда", - Бабич рассказал о своей новой должности в Черноморце
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Отдыхать некогда", - Бабич рассказал о своей новой должности в Черноморце

Премьер-лига
Обновлено

Специалист будет спортивным директором клуба

"Отдыхать некогда", - Бабич рассказал о своей новой должности в Черноморце

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Несмотря на отставку с поста главного тренера, сотрудничество Александра Бабича с "Черноморец" продолжится в новой форме.

Читайте такжеЧерноморец официально представил нового главного тренера

46-летний специалист будет работать в клубе спортивным директором и сам рассказал, чем он будет заниматься на новой должности.

"Отдыхать некогда. Стоит лишь перевести дух – и браться за дело, засучив рукава. В клубной работе есть над чем трудиться – в частности, важным вопросом являются контракты футболистов, которые у нас в распоряжении.

А пока, прежде всего, нужно сосредоточиться на том, чтобы в матчах чемпионата попытаться исправить турнирное положение и всячески поддержать главного тренера в его работе", - рассказал Бабич.

Напомним, что "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм готов продать бразильца, за которым следит Шахтер
yellow-arrow
"Надеемся, что ничего серьезного". Заря отреагировала на травму своего игрока в матче за молодежную сборную Украины
yellow-arrow
Динамо не делало официальных предложений по лидеру ЛНЗ, Черкассы не хотят продавать его в УПЛ
Черноморец (Одесса) Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости