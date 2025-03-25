Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрокам Черноморца пообещали выплатить долги по зарплате
Но есть и плохая новость
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Игрокам "
Как сообщает ТаТоТаке, об этом футболистам сообщил один из руководителей клуба Александр Грановский, который недавно посетил базу "моряков".
Однако есть и плоха новость для клуба - Палата по урегулированию споров УАФ признала правоту финансовых претензий экс-игрока "Черноморца" клуба Ореста Кузика, а это автоматически означает, что клубу может угрожать новый трансферный бан.
Напомним, что не так давно с одесского клуба только сняли ограничения на регистрацию новых игроков.
Популярное сейчас
- Переговоры между РФ и США завершились без итогового заявления. На России обвинили в этом Украину
- Хавбек Динамо заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Немецкий функционер стал совладельцем одного из клубов УПЛ
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014
Комментарии 1