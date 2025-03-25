Игрокам Черноморца пообещали выплатить долги по зарплате

Игрокам " Черноморца " было обещано рассчитаться с долгами зарплате за 2025 год.

Как сообщает ТаТоТаке, об этом футболистам сообщил один из руководителей клуба Александр Грановский, который недавно посетил базу "моряков".

Однако есть и плоха новость для клуба - Палата по урегулированию споров УАФ признала правоту финансовых претензий экс-игрока "Черноморца" клуба Ореста Кузика, а это автоматически означает, что клубу может угрожать новый трансферный бан.

Напомним, что не так давно с одесского клуба только сняли ограничения на регистрацию новых игроков.