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Игрокам Черноморца пообещали выплатить долги по зарплате

Премьер-лига
Обновлено

Но есть и плохая новость

Игрокам Черноморца пообещали выплатить долги по зарплате

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Игрокам "Черноморца" было обещано рассчитаться с долгами зарплате за 2025 год.

Как сообщает ТаТоТаке, об этом футболистам сообщил один из руководителей клуба Александр Грановский, который недавно посетил базу "моряков".

Однако есть и плоха новость для клуба - Палата по урегулированию споров УАФ признала правоту финансовых претензий экс-игрока "Черноморца" клуба Ореста Кузика, а это автоматически означает, что клубу может угрожать новый трансферный бан.

Напомним, что не так давно с одесского клуба только сняли ограничения на регистрацию новых игроков.

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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
25.03.2025 в 21:14
Кучер такий цікавий,знає що нема фінансів на команду,погодився стати рульовим.Перша ліга ,морячки
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
25.03.2025 в 21:14
Кучер такий цікавий,знає що нема фінансів на команду,погодився стати рульовим.Перша ліга ,морячки
Ответить
0
0

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