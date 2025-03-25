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Португалец в приоритете. Шахтер рассматривает два варианта на замену Пушичу
Но есть и украинец
Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", приоритетом для донецкого клуба является португальский специалист Карлуш Карвальяла, который сейчас работает с "Брагой".
В сезоне 2017/18 Карлуш работал в "Суонси", который по итогам сезона занял 18 место и вылетел из АПЛ.
Также рассматривается и кандидатура Руслана Ротаня, но Карвальял на данный момент в приоритете.
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Напомним, что сейчас "Брага" Карвальяла идет на 4-м месте чемпионата Португалии. В Лиге Европы команда заняла 25-е место на основном этапе и покинули турнир.
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