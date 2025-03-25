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Известен еще один помощник Кучера в Черноморце
Главный тренер продолжает формировать свой штаб
Фото: fc-metalist.com
Стала известна полная комплектация тренерского штаба Александра Кучера в "
Как уже сообщалось ранее, ассистентами нового главного тренера стали Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.
Оба вчера вместе с ним появились в команде "моряков" и приступили к работе.
Также, как сообщает Sport.ua, в ближайшее время к "Черноморцу" должен присоединиться известный в прошлом футболист харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо" Александр Призетко.
С прошлого десятилетия он работал с юными футболистами на Харьковщине, был тренером и и.о. главного тренера "Металлиста", а также входил в тренерский штаб "Полесья".
Летом 2020 года Призетко стал ассистентом Александра Кучера в харьковском "Металле", который затем был переименован в "Металлист".
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