Известен еще один помощник Кучера в Черноморце

Стала известна полная комплектация тренерского штаба Александра Кучера в " Черноморце ".

Как уже сообщалось ранее, ассистентами нового главного тренера стали Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.

Оба вчера вместе с ним появились в команде "моряков" и приступили к работе.

Также, как сообщает Sport.ua, в ближайшее время к "Черноморцу" должен присоединиться известный в прошлом футболист харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо" Александр Призетко.

С прошлого десятилетия он работал с юными футболистами на Харьковщине, был тренером и и.о. главного тренера "Металлиста", а также входил в тренерский штаб "Полесья".

Летом 2020 года Призетко стал ассистентом Александра Кучера в харьковском "Металле", который затем был переименован в "Металлист".