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Известен еще один помощник Кучера в Черноморце

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер продолжает формировать свой штаб

Известен еще один помощник Кучера в Черноморце

Фото: fc-metalist.com

Новина українською

Стала известна полная комплектация тренерского штаба Александра Кучера в "Черноморце".

Как уже сообщалось ранее, ассистентами нового главного тренера стали Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.

Оба вчера вместе с ним появились в команде "моряков" и приступили к работе.

Также, как сообщает Sport.ua, в ближайшее время к "Черноморцу" должен присоединиться известный в прошлом футболист харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо" Александр Призетко.

С прошлого десятилетия он работал с юными футболистами на Харьковщине, был тренером и и.о. главного тренера "Металлиста", а также входил в тренерский штаб "Полесья".

Летом 2020 года Призетко стал ассистентом Александра Кучера в харьковском "Металле", который затем был переименован в "Металлист".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
25.03.2025 в 22:41
зачем вам нужен Бабич и его хлам набранный по объявлению--избавляйтесь
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.03.2025 в 22:41
зачем вам нужен Бабич и его хлам набранный по объявлению--избавляйтесь
Ответить
0
0

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