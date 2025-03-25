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Защитник Динамо стал жертвой хакеров. Суркис предупреждает

Премьер-лига
Обновлено

У Кристиана Биловара "угнали" телеграм-аккаунт

Защитник Динамо стал жертвой хакеров. Суркис предупреждает

фото из соцсетей

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар стал жертвой хакеров.

Как сообщила жена игрока Яна Суркис, у игрока взломали Telegram-аккаунт, из-за чего он потерял доступ.

"Моего мужа взломали в Телеграмме. Если вам поступают от него сообщения или звонки, не отвечайте!", - написала Яна в Инстаграм.

Защитник Динамо стал жертвой хакеров. Суркис предупреждает - изображение 1
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Динамо (Киев) Кристиан Биловар Яна Суркис
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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