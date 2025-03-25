Защитник Динамо стал жертвой хакеров. Суркис предупреждает

Защитник киевского " Динамо " Кристиан Биловар стал жертвой хакеров.

Как сообщила жена игрока Яна Суркис, у игрока взломали Telegram-аккаунт, из-за чего он потерял доступ.

"Моего мужа взломали в Телеграмме. Если вам поступают от него сообщения или звонки, не отвечайте!", - написала Яна в Инстаграм.