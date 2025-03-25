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Защитник Динамо стал жертвой хакеров. Суркис предупреждает
У Кристиана Биловара "угнали" телеграм-аккаунт
фото из соцсетей
Защитник киевского "
Как сообщила жена игрока Яна Суркис, у игрока взломали Telegram-аккаунт, из-за чего он потерял доступ.
"Моего мужа взломали в Телеграмме. Если вам поступают от него сообщения или звонки, не отвечайте!", - написала Яна в Инстаграм.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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