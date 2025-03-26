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"Скоро вернусь на поле": Боль поделился подробностями восстановления

Премьер-лига

Он надеется помочь "Александрии" в ближайших играх

"Скоро вернусь на поле": Боль поделился подробностями восстановления

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Александрии" Антон Боль рассказал о своем восстановлении после травмы.

- Антон, сообщалось, что вы можете помочь "Александрии" после мартовской паузы в связи с матчами сборных. Насколько эта информация соответствует действительности?

- По плану, уже вскоре буду выходить на поле, тренироваться с командой. Возможно, что после паузы на сборные и смогу помочь команде.

- Как чувствуете себя после травмы?

- Ничего вроде сейчас не беспокоит, постепенно набираю форму, - сказал Боль.

Ранее Антон Боль рассказал, что он проходил просмотр в португальской "Фамаликане".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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