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"Скоро вернусь на поле": Боль поделился подробностями восстановления
Он надеется помочь "Александрии" в ближайших играх
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Александрии" Антон Боль рассказал о своем восстановлении после травмы.
- Антон, сообщалось, что вы можете помочь "Александрии" после мартовской паузы в связи с матчами сборных. Насколько эта информация соответствует действительности?
- По плану, уже вскоре буду выходить на поле, тренироваться с командой. Возможно, что после паузы на сборные и смогу помочь команде.
- Как чувствуете себя после травмы?
- Ничего вроде сейчас не беспокоит, постепенно набираю форму, - сказал Боль.
Ранее Антон Боль рассказал, что он проходил просмотр в португальской "Фамаликане".
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