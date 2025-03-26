Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Козыряцкий рассудит матч Рух – Динамо и другие назначения 22-го тура УПЛ
Коваленко обслужит матч "Оболонь" – "Шахтер"
Фото: ФК Динамо Київ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 22-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
22-й тур
28 марта (пятница)
13:00. "Ингулец" - "Верес". Арбитр - Причина С.Р. (Львовская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),
15:30. ЛНЗ - "Полесье". Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
29 марта (суббота)
13:00. "Левый Берег" - "Александрия". Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Кубряк Д.В. (Одесса),
15:30. "Оболонь" - "Шахтер". Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),
18:00. "Рух" - "Динамо". Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
30 марта (воскресенье)
13:00. "Ворскла" - "Кривбасс". Арбитр - Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Киев),
15:30. "Карпаты" - "Черноморец". Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),
18:00. "Заря" - "Колос". Арбитр - Каленов А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Евтухов Д.Ю. (Днепр).
Популярное сейчас
- Аргентина разгромила Бразилию, но на Мундиаль вышла еще раньше
- Шаран: Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию...
- Тотти - о визите в Москву: Я не политик и не дипломат, я спортсмен - без проблем поеду в Киев с той же целью
- Игрок Шахтера получил новое гражданство
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера