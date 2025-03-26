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Козыряцкий рассудит матч Рух – Динамо и другие назначения 22-го тура УПЛ

Премьер-лига

Коваленко обслужит матч "Оболонь" – "Шахтер"

Козыряцкий рассудит матч Рух – Динамо и другие назначения 22-го тура УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 22-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

22-й тур

28 марта (пятница)

13:00. "Ингулец" - "Верес". Арбитр - Причина С.Р. (Львовская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),

15:30. ЛНЗ - "Полесье". Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),

29 марта (суббота)

13:00. "Левый Берег" - "Александрия". Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Кубряк Д.В. (Одесса),

15:30. "Оболонь" - "Шахтер". Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),

18:00. "Рух" - "Динамо". Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

30 марта (воскресенье)

13:00. "Ворскла" - "Кривбасс". Арбитр - Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Киев),

15:30. "Карпаты" - "Черноморец". Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),

18:00. "Заря" - "Колос". Арбитр - Каленов А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Евтухов Д.Ю. (Днепр).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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