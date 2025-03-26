Ключевую роль сыграл Ротань. Булеца рассказал о своем решении перейти в Александрию

Атакующий полузащитник Сергей Булеца рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в "Александрии".

- Сергей, что побудило вас принять предложение "Александрии"?

- Поступило конкретное предложение, которое меня устроило. Хороший клуб с хорошим тренером. С Ротанем работал еще в молодежке. Хорошо, что все получилось. Я сюда пришел ради тренера и написать историю для клуба и города.

- Успели обжиться на новом месте?

- Я здесь несколько дней. Практически всех ребят знаю, как и они меня. Меня здесь ждали, присылали поздравления с переходом.

- Возвращение в УПЛ после 1,5 лет в Польше входило в ваши планы?

- Я очень счастлив, что появился этот вариант.

- Как проходил переговорный процесс с "Александрией"?

- Сначала я имел разговор с Русланом Петровичем. Любой футболист вам подтвердит, что самое главное для игрока, когда им интересуется тренер, - сказал Булеца.