Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Булеца признался, почему не смог раскрыть свой потенциал в Динамо
В футболе многое зависит от психологии
Бывший атакующий полузащитник "Динамо" Сергей Булеца рассказал, почему ему так и не удалось получить шанс в столичном клубе.
- По данным Transfermarkt, "Александрия" выкупила вас за полмиллиона евро. Что не дало вам раскрыться на полную в "Динамо"?
- Без психологии трудно играть в футбол. Надо уметь терпеть, тяжело работать, настраивать себя выжимать максимум. Можно жаловаться на травмы, на тренера и все такое, но надо разобраться в себе сначала.
- Кажется, что Патрик ван Леувен и Раймонд Аттевелд нашли к вам ключик.
- В "Заре" мы просто выполняли то, что нас просили Патрик и Раймонд. Я увидел, что мне доверяют.
- Не жалеете, что половину карьеры прогастролировали в арендах, несмотря на статус чемпиона мира U-20?
- Есть, как есть. Сейчас я очень сильно мотивирован вернуться в футбол, - сказал Булеца.
Напомним, Булеца - воспитанник "Динамо", но за первую команду киевлян так и не сыграл. Выступал в аренде за "Днепр-1", "Зарю", а такие польские клубы "Заглембе" и "Лехию".
Популярное сейчас
- Аргентина разгромила Бразилию, но на Мундиаль вышла еще раньше
- Белик: Во втором голе Бельгии было домашнее судейство от арбитра. В Европе есть сборные, превосходящие нашу сборную
- Шаран: Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию...
- Кучер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Черноморца
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом