Булеца признался, почему не смог раскрыть свой потенциал в Динамо

Бывший атакующий полузащитник "Динамо" Сергей Булеца рассказал, почему ему так и не удалось получить шанс в столичном клубе.

- По данным Transfermarkt, "Александрия" выкупила вас за полмиллиона евро. Что не дало вам раскрыться на полную в "Динамо"?

- Без психологии трудно играть в футбол. Надо уметь терпеть, тяжело работать, настраивать себя выжимать максимум. Можно жаловаться на травмы, на тренера и все такое, но надо разобраться в себе сначала.

- Кажется, что Патрик ван Леувен и Раймонд Аттевелд нашли к вам ключик.

- В "Заре" мы просто выполняли то, что нас просили Патрик и Раймонд. Я увидел, что мне доверяют.

- Не жалеете, что половину карьеры прогастролировали в арендах, несмотря на статус чемпиона мира U-20?

- Есть, как есть. Сейчас я очень сильно мотивирован вернуться в футбол, - сказал Булеца.

Напомним, Булеца - воспитанник "Динамо", но за первую команду киевлян так и не сыграл. Выступал в аренде за "Днепр-1", "Зарю", а такие польские клубы "Заглембе" и "Лехию".