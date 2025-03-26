Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал слухи о возможном переходе экс-защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в одесский клуб.

- Трансферное окно в Украине закрыто. Вы рассматриваете возможность усиления свободными агентами?

- Возможно, кого-то и подпишем.

- В этом контексте возможен приход вашего многолетнего партнера в "Шахтере" и сборной Ярослава Ракицкого?

- Разговоры такие есть. Все, что писали, соответствует действительности.

- На ваш взгляд, Ярослав не сказал еще последнего слова в футболе?

- Надеюсь, что нет, - сказал Кучер для Sport-express.ua.