  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец

Премьер-лига

Тренер признал, что такие разговоры имеют место

Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал слухи о возможном переходе экс-защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в одесский клуб.

- Трансферное окно в Украине закрыто. Вы рассматриваете возможность усиления свободными агентами?

- Возможно, кого-то и подпишем.

- В этом контексте возможен приход вашего многолетнего партнера в "Шахтере" и сборной Ярослава Ракицкого?

- Разговоры такие есть. Все, что писали, соответствует действительности.

- На ваш взгляд, Ярослав не сказал еще последнего слова в футболе?

- Надеюсь, что нет, - сказал Кучер для Sport-express.ua.

По теме
yellow-arrow
Экс-легионер Шахтера: Из-за войны в Украине мне казалось, что я вышел на пенсию
yellow-arrow
Кучер несколько раз отказывался возглавить Черноморец. Тренер назвал причину
yellow-arrow
Сергей Булеца: Каждая игра для нас будет финалом
Ярослав Ракицкий Александр Кучер Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости