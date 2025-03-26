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Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
Тренер признал, что такие разговоры имеют место
Фото: ФК Шахтар
Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал слухи о возможном переходе экс-защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в одесский клуб.
- Трансферное окно в Украине закрыто. Вы рассматриваете возможность усиления свободными агентами?
- Возможно, кого-то и подпишем.
- В этом контексте возможен приход вашего многолетнего партнера в "Шахтере" и сборной Ярослава Ракицкого?
- Разговоры такие есть. Все, что писали, соответствует действительности.
- На ваш взгляд, Ярослав не сказал еще последнего слова в футболе?
- Надеюсь, что нет, - сказал Кучер для Sport-express.ua.
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