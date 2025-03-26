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Кучер несколько раз отказывался возглавить Черноморец. Тренер назвал причину

Премьер-лига

Кучер - о своем решении принять предложение одесского клуба

Кучер несколько раз отказывался возглавить Черноморец. Тренер назвал причину

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский специалист Александр Кучер рассказал, почему решил возглавить одесский "Черноморец".

- Александр Николаевич, не думали, что творческий отпуск растянется во времени?

- Каждый тренер хочет работать, реализовывать свои идеи. Да, были предложения, но на то время я хотел взять паузу. Сейчас я полностью готов к новому вызову в карьере.

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- Как развивалась эпопея с вашим назначением?

- "Черноморец" несколько раз на меня выходил. Я отказывал, поскольку жена ждала ребенка. Уровень заинтересованности ко мне убедил в конце концов принять приглашение.

- Что вас подкупило принять предложение одесситов?

- Желание работать. Попробовать оставить команду в УПЛ. Не каждый тренер на это согласится, но я не боюсь давления ответственности, которое на себя взял. Одесса заслуживает команду, которая играет в элите.

- Из открытых источников известно, что у вас контракт с "Черноморцем" до 2026 года. При негативном развитии событий сотрудничество не будет прервано?

- Не хочется думать о плохом, - сказал Кучер.

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Александр Кучер Черноморец (Одесса)
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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