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Кучер несколько раз отказывался возглавить Черноморец. Тренер назвал причину
Кучер - о своем решении принять предложение одесского клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Украинский специалист Александр Кучер рассказал, почему решил возглавить одесский "Черноморец".
- Александр Николаевич, не думали, что творческий отпуск растянется во времени?
- Каждый тренер хочет работать, реализовывать свои идеи. Да, были предложения, но на то время я хотел взять паузу. Сейчас я полностью готов к новому вызову в карьере.
- Как развивалась эпопея с вашим назначением?
- "Черноморец" несколько раз на меня выходил. Я отказывал, поскольку жена ждала ребенка. Уровень заинтересованности ко мне убедил в конце концов принять приглашение.
- Что вас подкупило принять предложение одесситов?
- Желание работать. Попробовать оставить команду в УПЛ. Не каждый тренер на это согласится, но я не боюсь давления ответственности, которое на себя взял. Одесса заслуживает команду, которая играет в элите.
- Из открытых источников известно, что у вас контракт с "Черноморцем" до 2026 года. При негативном развитии событий сотрудничество не будет прервано?
- Не хочется думать о плохом, - сказал Кучер.
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