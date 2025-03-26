Сергей Булеца: Каждая игра для нас будет финалом

Новичок "Александрии" Сергей Булеца оценил шансы команды финишировать второй в этом сезоне УПЛ.

- Как оцениваете шансы "Александрии" удержаться на своем втором месте?

- Каждая игра для нас будет финалом. Я хорошо знаю, что это такое, пережив похожий опыт в "Заре". Будет трудно, особенно на выезде. Если "Александрия" будет показывать свою лучшую игру — все возможно.

Согласно данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера 26-летнего Сергея Булецы из "Динамо" в "Александрию" составила 500 тысяч евро. Его контракт с "горожанами" будет рассчитан до конца июня 2027 года.

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Напомним, что "Александрия" находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков после 21-го тура.