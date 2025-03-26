Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Булеца: Каждая игра для нас будет финалом
Полузащитник дал комментарий после перехода в новый клуб
Фото: ФК Олександрія
Новичок "Александрии" Сергей Булеца оценил шансы команды финишировать второй в этом сезоне УПЛ.
- Как оцениваете шансы "Александрии" удержаться на своем втором месте?
- Каждая игра для нас будет финалом. Я хорошо знаю, что это такое, пережив похожий опыт в "Заре". Будет трудно, особенно на выезде. Если "Александрия" будет показывать свою лучшую игру — все возможно.
Согласно данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера 26-летнего Сергея Булецы из "Динамо" в "Александрию" составила 500 тысяч евро. Его контракт с "горожанами" будет рассчитан до конца июня 2027 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Александрия" находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков после 21-го тура.
Популярное сейчас
- Директор ЦРУ: Украинцы будут драться голыми руками, если условия мира их не устроят
- Аргентина разгромила Бразилию, но на Мундиаль вышла еще раньше
- Детали травмы Таловерова, потенциальная замена для Пушича, поражение молодежи. Главные новости за 25 марта
- Игрок Шахтера получил новое гражданство
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО