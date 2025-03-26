Экс-легионер Шахтера: Из-за войны в Украине мне казалось, что я вышел на пенсию

Бывший вингер "Шахтера" Давид Нерес, который ныне выступает за итальянский "Наполи", рассказал, как война прервала его карьеру в донецком клубе.

"Когда я приехал в "Шахтер", то чувствовал себя отлично, был готов и хорошо тренировался под руководством Де Дзерби. Но потом война все прервала, и наступил длительный период без матчей. Я вернулся в Бразилию. Поначалу мне казалось, что я вышел на пенсию (завершил карьеру - прим. ред.).

Первый месяц мне было весело, но потом мне стало скучно. Я находился вне игры, пока не появилась "Бенфика", и это казалось целой вечностью", - сказал Нерес в интервью Corriere della Sera.