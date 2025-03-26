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Экс-легионер Шахтера: Из-за войны в Украине мне казалось, что я вышел на пенсию
Бразилец не сыграл ни одного матча за "горняков"
Фото: ФК Шахтер
Бывший вингер "Шахтера" Давид Нерес, который ныне выступает за итальянский "Наполи", рассказал, как война прервала его карьеру в донецком клубе.
"Когда я приехал в "Шахтер", то чувствовал себя отлично, был готов и хорошо тренировался под руководством Де Дзерби. Но потом война все прервала, и наступил длительный период без матчей. Я вернулся в Бразилию. Поначалу мне казалось, что я вышел на пенсию (завершил карьеру - прим. ред.).
Первый месяц мне было весело, но потом мне стало скучно. Я находился вне игры, пока не появилась "Бенфика", и это казалось целой вечностью", - сказал Нерес в интервью Corriere della Sera.
Напомним, Нерес стал игроком "Шахтера" в январе 2022 года, перейдя из "Аякса" за 12 млн евро. Бразилец так и не дебютировал за горняков в официальных матчах из-за начала полномасштабной войны в Украине. Летом 2022 года дончане его продали в "Бенфику" за 15,3 млн евро. В августе 2024 года он перебрался в "Наполи".
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