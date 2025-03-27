ЛНЗ - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Интересное противостояние ожидает всех болельщиков украинского футбола в Черкассах. В рамках 22-го тура УПЛ местный ЛНЗ будет принимать "Полесье". Смогут ли гости одержать победу против неуступчивого соперника?

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Перед паузой на матчи сборные ЛНЗ переиграл "Колос", а "Полесье" разгромно уступило "Вересу". Житомирский коллектив сейчас занимает четвертое место, а черкасский - десятое.

Поединок 22-го тура УПЛ сезона 2024/2025 ЛНЗ - "Полесье" состоится в пятницу, 28 марта 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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