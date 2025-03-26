Кучер: Не могу пообещать на 100%, что Черноморец избежит вылета

Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер откровенно оценил текущее положение команды.

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"За время паузы я имел возможность наблюдать за командами со стороны. Понимал потенциал каждой из команд. В "Черноморце" есть ребята, которые умеют играть в футбол. Сейчас нужно улучшить микроклимат, поднять моральный дух. Очень трудно держать удар, когда ты проигрываешь 3 матча подряд. Это также влияет на команду.

Игру в защите - первое, что мы должны исправить. На таком уровне соперник не будет прощать ошибок у собственных ворот. Это было и с "Колосом" (2:1), и с "Полесьем" (1:3). Нехватка концентрации перед перерывом, когда нужно быть максимально сосредоточенным.

Я увидел команду, которая положительно воспринимает то, что мы предложили с моими помощниками. Работают с большим желанием и мне очень приятно увидеть такую картину. У нас мало времени до [моей] первой игры. Впереди непростой матч с "Карпатами".

"Черноморцу" по силам удержаться в элите? Я не могу пообещать на 100%, что мы избежим вылета. Загадывать что-то в футболе - неблагодарное дело. Я считаю, что у нас хорошие футболисты, как и в других командах. Поэтому уверен, что им по силам остаться в УПЛ", - сказал Кучер для Sport-express.ua.

"Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 15 очков. Свой следующий матч в УПЛ одесситы сыграют 30 марта против "Карпат".