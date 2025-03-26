  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кучер: Не могу пообещать на 100%, что Черноморец избежит вылета
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер: Не могу пообещать на 100%, что Черноморец избежит вылета

Премьер-лига

Кучер - о проблемах команды и своем видении их решения

Кучер: Не могу пообещать на 100%, что Черноморец избежит вылета

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер откровенно оценил текущее положение команды.

Читайте такжеКучер несколько раз отказывался возглавить Черноморец. Тренер назвал причину

"За время паузы я имел возможность наблюдать за командами со стороны. Понимал потенциал каждой из команд. В "Черноморце" есть ребята, которые умеют играть в футбол. Сейчас нужно улучшить микроклимат, поднять моральный дух. Очень трудно держать удар, когда ты проигрываешь 3 матча подряд. Это также влияет на команду.

Игру в защите - первое, что мы должны исправить. На таком уровне соперник не будет прощать ошибок у собственных ворот. Это было и с "Колосом" (2:1), и с "Полесьем" (1:3). Нехватка концентрации перед перерывом, когда нужно быть максимально сосредоточенным.

Я увидел команду, которая положительно воспринимает то, что мы предложили с моими помощниками. Работают с большим желанием и мне очень приятно увидеть такую картину. У нас мало времени до [моей] первой игры. Впереди непростой матч с "Карпатами".

"Черноморцу" по силам удержаться в элите? Я не могу пообещать на 100%, что мы избежим вылета. Загадывать что-то в футболе - неблагодарное дело. Я считаю, что у нас хорошие футболисты, как и в других командах. Поэтому уверен, что им по силам остаться в УПЛ", - сказал Кучер для Sport-express.ua.

"Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 15 очков. Свой следующий матч в УПЛ одесситы сыграют 30 марта против "Карпат".

Читайте такжеКучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
По теме
yellow-arrow
Новичок Александрии сравнил чемпионаты Польши и Украины
yellow-arrow
"Мне очень нравится". Петряк высказался о выступлениях сборной Украины
yellow-arrow
"Это будет деградация". Лупашко назвал самую большую цель Карпат на данный момент
Александр Кучер Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
26.03.2025 в 14:42
определись с основным составом и всё будет в порядке --чаще бейте по воротам --пасы длинные--не играть в своей штрафной на вратаря -скорость и только вперёд --удачи надо спасать ЧО --Бабич завёл их в такую яму тяжело будет вылезти --главное не стоять на поле двигаться открываться
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
26.03.2025 в 14:42
определись с основным составом и всё будет в порядке --чаще бейте по воротам --пасы длинные--не играть в своей штрафной на вратаря -скорость и только вперёд --удачи надо спасать ЧО --Бабич завёл их в такую яму тяжело будет вылезти --главное не стоять на поле двигаться открываться
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости