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В 670 км от дома. Ингулец выбрал стадион для домашних матчей
Петровцы хотят сыграть два матча в Тернополе
Фото: te.20minut.ua
В ближайшем, 22-м туре УПЛ "Ингулец" сыграет против "Вереса" на резервной арене - "Горняке" в Кривом Роге.
Однако уже апрельские матчи аутсайдер первенства планирует играть в Тернополе на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе, сообщает ТаТоТаке.
Речь идет о домашних матчах против "Оболони" (4.04) и "Карпат" (14.04). Для этого "Ингульцу" надо либо заявить тернопольскую арену основной, либо сменить резервный стадион вместо криворожского.
Что интересно, расстояние от Петрово до Тернополя – 670 км.
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