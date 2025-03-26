В 670 км от дома. Ингулец выбрал стадион для домашних матчей

В ближайшем, 22-м туре УПЛ "Ингулец" сыграет против "Вереса" на резервной арене - "Горняке" в Кривом Роге.

Однако уже апрельские матчи аутсайдер первенства планирует играть в Тернополе на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе, сообщает ТаТоТаке.

Речь идет о домашних матчах против "Оболони" (4.04) и "Карпат" (14.04). Для этого "Ингульцу" надо либо заявить тернопольскую арену основной, либо сменить резервный стадион вместо криворожского.

Что интересно, расстояние от Петрово до Тернополя – 670 км.