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В 670 км от дома. Ингулец выбрал стадион для домашних матчей

Премьер-лига

Петровцы хотят сыграть два матча в Тернополе

В 670 км от дома. Ингулец выбрал стадион для домашних матчей

Фото: te.20minut.ua

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В ближайшем, 22-м туре УПЛ "Ингулец" сыграет против "Вереса" на резервной арене - "Горняке" в Кривом Роге.

Однако уже апрельские матчи аутсайдер первенства планирует играть в Тернополе на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе, сообщает ТаТоТаке.

Речь идет о домашних матчах против "Оболони" (4.04) и "Карпат" (14.04). Для этого "Ингульцу" надо либо заявить тернопольскую арену основной, либо сменить резервный стадион вместо криворожского.

Что интересно, расстояние от Петрово до Тернополя – 670 км.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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