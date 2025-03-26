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"Это будет деградация". Лупашко назвал самую большую цель Карпат на данный момент

Премьер-лига
Обновлено

Хочет привить команде стиль

"Это будет деградация". Лупашко назвал самую большую цель Карпат на данный момент

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о клубных амбициях.

"Наша самая большая цель сейчас - делать так, чтобы за нами следили люди. Чтобы нейтральный болельщик включал телевидение, знал, что играют "Карпаты" и забывал обо всем.

Не нужно включать футбол, когда ты включаешь и видишь, что одни не могут, другие не хотят. Мы не будем выигрывать конкуренцию в медиафутболе, не будем выигрывать конкуренцию в каких-то проектах нефутбольных - это будет деградация.

Если ты видишь искренний, увлекательный футбол - ты будешь включать, поворачивать и смотреть. И эти команды будут приятными для просмотра болельщиков нейтральных, не говоря уже о собственных", - сказал Лупашко.

30 марта "Карпаты" сыграют дома с "Черноморцем" в матче 22-го тура УПЛ.

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Источник:
Брутальний футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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