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"Это будет деградация". Лупашко назвал самую большую цель Карпат на данный момент
Хочет привить команде стиль
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о клубных амбициях.
"Наша самая большая цель сейчас - делать так, чтобы за нами следили люди. Чтобы нейтральный болельщик включал телевидение, знал, что играют "Карпаты" и забывал обо всем.
Не нужно включать футбол, когда ты включаешь и видишь, что одни не могут, другие не хотят. Мы не будем выигрывать конкуренцию в медиафутболе, не будем выигрывать конкуренцию в каких-то проектах нефутбольных - это будет деградация.
Если ты видишь искренний, увлекательный футбол - ты будешь включать, поворачивать и смотреть. И эти команды будут приятными для просмотра болельщиков нейтральных, не говоря уже о собственных", - сказал Лупашко.
30 марта "Карпаты" сыграют дома с "Черноморцем" в матче 22-го тура УПЛ.
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