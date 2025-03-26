Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Александрии сравнил чемпионаты Польши и Украины
Футболист отметил, что эти лиги схожи
Фото: zaglebielubin
Полузащитник "Александрии" Сергей Булеца, который ранее выступал за "Лехию" и "Заглембе", рассказал о чемпионате Польши, а также сравнил его с УПЛ.
"Как и у нас надо хорошо быть физически готовым к постоянной борьбе. Команды, которые идут наверху, пытаются играть на мячи, тогда как остальные команды демонстрируют достаточно примитивный футбол, как по мне. Класс решает.
В прошлом году, когда я был в "Заглембе", собралась хорошая команда, классные легионеры и мы финишировали седьмыми. Сейчас этих футболистов нет и команда полетела вниз", - сказал Булеца.
Ранее Булеца рассказал о своем решении перейти в "Александрию".
Популярное сейчас
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона
- Аргентина разгромила Бразилию, но на Мундиаль вышла еще раньше
- Известен еще один помощник Кучера в Черноморце
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО