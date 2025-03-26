  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Александрии сравнил чемпионаты Польши и Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Александрии сравнил чемпионаты Польши и Украины

Премьер-лига

Футболист отметил, что эти лиги схожи

Новичок Александрии сравнил чемпионаты Польши и Украины

Фото: zaglebielubin

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Сергей Булеца, который ранее выступал за "Лехию" и "Заглембе", рассказал о чемпионате Польши, а также сравнил его с УПЛ.

"Как и у нас надо хорошо быть физически готовым к постоянной борьбе. Команды, которые идут наверху, пытаются играть на мячи, тогда как остальные команды демонстрируют достаточно примитивный футбол, как по мне. Класс решает.

В прошлом году, когда я был в "Заглембе", собралась хорошая команда, классные легионеры и мы финишировали седьмыми. Сейчас этих футболистов нет и команда полетела вниз", - сказал Булеца.

Ранее Булеца рассказал о своем решении перейти в "Александрию".

Читайте такжеБулеца признался, почему не смог раскрыть свой потенциал в Динамо
По теме
yellow-arrow
"Мне очень нравится". Петряк высказался о выступлениях сборной Украины
yellow-arrow
"Это будет деградация". Лупашко назвал самую большую цель Карпат на данный момент
yellow-arrow
В 670 км от дома. Ингулец выбрал стадион для домашних матчей
ФК Александрия Сергей Булеца
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости