Новичок Александрии сравнил чемпионаты Польши и Украины

Полузащитник "Александрии" Сергей Булеца, который ранее выступал за "Лехию" и "Заглембе", рассказал о чемпионате Польши, а также сравнил его с УПЛ.

"Как и у нас надо хорошо быть физически готовым к постоянной борьбе. Команды, которые идут наверху, пытаются играть на мячи, тогда как остальные команды демонстрируют достаточно примитивный футбол, как по мне. Класс решает.

В прошлом году, когда я был в "Заглембе", собралась хорошая команда, классные легионеры и мы финишировали седьмыми. Сейчас этих футболистов нет и команда полетела вниз", - сказал Булеца.