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"Мне очень нравится". Петряк высказался о выступлениях сборной Украины
Указал на несколько аспектов
dynamo.kiev.ua.
Бывший вингер сборной Украины Иван Петряк оценил последние результаты и общий уровень "сине-желтых".
"Мне очень нравится. В частности, можно взять первый матч Украины против Бельгии, когда наши ребята выиграли со счетом 3-1.
Еще нравится, что сейчас в сборной есть ребята из разных команд. То есть там Сыч из "Карпат", Калюжный из "Александрии", Гуцуляк из "Полесья" и другие. Это очень хорошо, потому что сейчас ты можешь попасть в национальную сборную, независимо от того, за какую команду играешь.
Но опять же, я думаю, что Реброву нужно время, потому что будет он прогрессировать, и вместе с ним сборная тоже будет прогрессировать. Это мое личное мнение", - считает Петряк.
Напомним, 23 марта Украина проиграла Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций (0:3).
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