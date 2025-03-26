Вратарь Вереса дебютировал за сборную Молдовы в официальном матче

Голкипер ровенского "Вереса" Андрей Кожухарь сыграл первый официальный поединок в составе национальной сборной Молдовы.

25 марта он вышел в основе на матч квалификации чемпионата мира-2026 против Эстонии и провел на поле все 90 минут. В итоге сборная Молдовы уступила соперникам - 2:3, но Андрей получил ценный международный опыт.

Напомним, в целом для Андрея Кожухаря это третий матч за национальную сборную Молдовы. Ранее он участвовал в спаррингах против Гибралтара (1:1) и Сан-Марино (1:0).