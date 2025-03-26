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"Дай Бог, наш тандем сможет все разрулить", - Кучер рассказал о взаимоотношениях с Бабичем
У Черноморца новый главный тренер и новый-старый спортивный директор
Фото: ФК Чорноморець
Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Бабичем, который ранее возглавлял команду, а сейчас занял должность спортивного директора "моряков".
– С предыдущим тренером Александром Бабичем вы даже вместе поиграли. Сейчас будете работать в структуре Черноморца. Как происходит передача дел?
– С Александром много лет дружим, знаем друг друга. У нас был разговор перед моим назначением. Он с пониманием отнесся к тому, что руководство решило сменить тренера. Мы нашли общий язык и совместными усилиями попытаемся исправить ситуацию, в которой оказался Черноморец. Дай Бог, наш тандем сможет все разрулить.
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