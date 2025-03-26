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Были предложения от двух клубов. В Полесье рассказали, почему зимой не продали Назаренко

Премьер-лига

Были предложения из Турции и Египта

Были предложения от двух клубов. В Полесье рассказали, почему зимой не продали Назаренко

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Шеф-скаут "Полесья" Анатолий Волков рассказал, почему клуб не продал вингера Александра Назаренко, по которому були предложения.

- Были официальные предложения по Назаренко от двух клубов, было предложение по Йоке, было много разговоров, слухов, звонков. Пока мы удовлетворены тем, что есть. Думаю, что летом предложения будет еще больше.

- Если взять, например, того самого Назаренко, предложение было ниже его реальной рентабельной стоимости?

- Не знаю, какой-то ярлык с ценой мы не вешали, это трудно сделать. Сколько предлагают за футболиста, столько он, пожалуй, стоит. Чем мы ориентируемся? Для нас это важный футболист. Нам нужны спортивные результаты в этом сезоне. Второй фактор, мы понимали, что это игрок национальной сборной Украины и шансы получать там игровую практику на позиции левого вингера ввиду обстоятельств и ситуации с Мудриком повысились. Это тоже фактор для потенциального увеличения трансферной стоимости. Третий фактор, что у него есть хорошая статистика в этом сезоне – голы плюс передачи и большая вероятность улучшить, еще эту статистику. Четвертый фактор, если мы получим право на участие в еврокубках, это еще одна витрина для того, чтобы футболистов презентовать миру, и, в таком случае, целесообразно ли было продавать его сейчас? Я не уверен.

Решал, конечно, президент клуба. Мы договаривались с клубом, разговаривали, были элементы торга, но сейчас ситуация такая. И мне кажется, что мы точно не в проигрышной позиции по результатам этой ситуации. Как сложится дальше? Увидим. В любом случае, мы в выигрышной ситуации, потому что если Назаренко с нами, у нас есть крутой украинский футболист вингер с левой ногой. Легко ли найти ему замену? Если мы продадим его за хорошие деньги, то мы тоже в выигрышной позиции.

– А торги были с турецким клубом?

– В том числе.

– А еще если можно сказать?

– Было еще предложение из Египта.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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