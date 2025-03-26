Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Были предложения от двух клубов. В Полесье рассказали, почему зимой не продали Назаренко
Были предложения из Турции и Египта
Фото: ФК Полісся
Шеф-скаут "
- Были официальные предложения по Назаренко от двух клубов, было предложение по Йоке, было много разговоров, слухов, звонков. Пока мы удовлетворены тем, что есть. Думаю, что летом предложения будет еще больше.
- Если взять, например, того самого Назаренко, предложение было ниже его реальной рентабельной стоимости?
- Не знаю, какой-то ярлык с ценой мы не вешали, это трудно сделать. Сколько предлагают за футболиста, столько он, пожалуй, стоит. Чем мы ориентируемся? Для нас это важный футболист. Нам нужны спортивные результаты в этом сезоне. Второй фактор, мы понимали, что это игрок национальной сборной Украины и шансы получать там игровую практику на позиции левого вингера ввиду обстоятельств и ситуации с Мудриком повысились. Это тоже фактор для потенциального увеличения трансферной стоимости. Третий фактор, что у него есть хорошая статистика в этом сезоне – голы плюс передачи и большая вероятность улучшить, еще эту статистику. Четвертый фактор, если мы получим право на участие в еврокубках, это еще одна витрина для того, чтобы футболистов презентовать миру, и, в таком случае, целесообразно ли было продавать его сейчас? Я не уверен.
Решал, конечно, президент клуба. Мы договаривались с клубом, разговаривали, были элементы торга, но сейчас ситуация такая. И мне кажется, что мы точно не в проигрышной позиции по результатам этой ситуации. Как сложится дальше? Увидим. В любом случае, мы в выигрышной ситуации, потому что если Назаренко с нами, у нас есть крутой украинский футболист вингер с левой ногой. Легко ли найти ему замену? Если мы продадим его за хорошие деньги, то мы тоже в выигрышной позиции.
– А торги были с турецким клубом?
– В том числе.
– А еще если можно сказать?
– Было еще предложение из Египта.
Популярное сейчас
- В ГУР рассказали, когда Россия планирует завершить войну в Украине
- В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона
- Директор ЦРУ: Украинцы будут драться голыми руками, если условия мира их не устроят
- Черноморец на выходных сменит тренера, - источник
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом