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Предлагали за 1 млн евро. Динамо в свое время могло подписать игрока, который стал звездой мирового масштаба
Майкл Эссьен только начинал свою карьеру во Франции
imdb.com
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказывая о сезоне УПЛ 2000/01, поведал о том, что в свое время "
"На юном уровне мог приехать Эссьен, когда он был еще во Франции. За него просили миллион долларов, за совсем молодого футболиста, еще перед "Лионом".
И уже на тот момент (2000/01) уже и "Лион" предложил... Но там или "Динамо" не захотело, я не помню, как эта история сложилась.
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В общем, Эссьен так и не приехал, это когда спортивным директором был Буряк. Он рассказывал, что они рассматривали Эссьена так же в свое время, но уже на таком уровне суперклубы просто начали перебивать условия "Динамо", и уже невозможно было конкурировать", - рассказал Цыганык.
Напомним, что Эссьен профессиональную карьеру начинал в "Бастии", сезоны 2003/05 провел в "Лионе", а летом 2005-го перешел в "Челси" за 38 млн евро.
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