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Предлагали за 1 млн евро. Динамо в свое время могло подписать игрока, который стал звездой мирового масштаба

Премьер-лига
Обновлено

Майкл Эссьен только начинал свою карьеру во Франции

Предлагали за 1 млн евро. Динамо в свое время могло подписать игрока, который стал звездой мирового масштаба

imdb.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказывая о сезоне УПЛ 2000/01, поведал о том, что в свое время "Динамо" могло подписать еще совсем юного Майкла Эссьена.

"На юном уровне мог приехать Эссьен, когда он был еще во Франции. За него просили миллион долларов, за совсем молодого футболиста, еще перед "Лионом".

И уже на тот момент (2000/01) уже и "Лион" предложил... Но там или "Динамо" не захотело, я не помню, как эта история сложилась.

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В общем, Эссьен так и не приехал, это когда спортивным директором был Буряк. Он рассказывал, что они рассматривали Эссьена так же в свое время, но уже на таком уровне суперклубы просто начали перебивать условия "Динамо", и уже невозможно было конкурировать", - рассказал Цыганык.

Напомним, что Эссьен профессиональную карьеру начинал в "Бастии", сезоны 2003/05 провел в "Лионе", а летом 2005-го перешел в "Челси" за 38 млн евро.

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Майкл Эссьен Лион Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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