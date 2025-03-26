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Дебют у руля Черноморца. Кучер поделился ожиданиями от матча с Карпатами

Премьер-лига

В 22-м туре Александр Кучер дебютирует в роли главного тренера Черноморца

Дебют у руля Черноморца. Кучер поделился ожиданиями от матча с Карпатами

Фото: ФК Чорноморець

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Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ с "Карпатам", который станет для него дебютным в одесской команде.

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– Ваш дебют в "Черноморце" состоится в матче с "Карпатами". Что скажете о будущем сопернике?

– Амбициозная команда. Хорошие условия предназначены для игроков и тренерского штаба. Позиционируют себя потенциальными участниками еврокубков со своей идеей.

– Что нужно сделать "Черноморцу", чтобы взять очки во Львове?

– Каждую минуту отдаваться игре. Не уступать в микродуэлях. Быть сконцентрированными. Отрабатывать друг за друга. Только это поможет нам.

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Александр Кучер Черноморец (Одесса) Карпаты (Львов)
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
26.03.2025 в 21:16
Что-то Кучер выглядит как дедушка после трехнедельного запоя..
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
26.03.2025 в 21:16
Что-то Кучер выглядит как дедушка после трехнедельного запоя..
Ответить
0
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