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Дебют у руля Черноморца. Кучер поделился ожиданиями от матча с Карпатами
В 22-м туре Александр Кучер дебютирует в роли главного тренера Черноморца
Фото: ФК Чорноморець
Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ с "Карпатам", который станет для него дебютным в одесской команде.
– Ваш дебют в "Черноморце" состоится в матче с "Карпатами". Что скажете о будущем сопернике?
– Амбициозная команда. Хорошие условия предназначены для игроков и тренерского штаба. Позиционируют себя потенциальными участниками еврокубков со своей идеей.
– Что нужно сделать "Черноморцу", чтобы взять очки во Львове?
– Каждую минуту отдаваться игре. Не уступать в микродуэлях. Быть сконцентрированными. Отрабатывать друг за друга. Только это поможет нам.
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