Дебют у руля Черноморца. Кучер поделился ожиданиями от матча с Карпатами

Новый главный тренер "Черноморца" Александр Кучер поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ с "Карпатам", который станет для него дебютным в одесской команде.

– Ваш дебют в "Черноморце" состоится в матче с "Карпатами". Что скажете о будущем сопернике?

– Амбициозная команда. Хорошие условия предназначены для игроков и тренерского штаба. Позиционируют себя потенциальными участниками еврокубков со своей идеей.

– Что нужно сделать "Черноморцу", чтобы взять очки во Львове?

– Каждую минуту отдаваться игре. Не уступать в микродуэлях. Быть сконцентрированными. Отрабатывать друг за друга. Только это поможет нам.