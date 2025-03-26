Григорчук - о скандальном интервью Алексея Шевченко: Давайте останемся на топ-уровне

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал высказывание бывшего вратаря "Черноморца" Алексея Шевченко, в котором игрок, не стесняясь в выражениях, раскритиковал тренера.

– Вы читали это интервью?

– Мне сбросили уже утром. Я должен был прочесть. Я вам отвечу так – давайте мы останемся на топ-уровне. И ни шагу вниз.

Говорить об этом — это вообще... Тогда мы нарушим то, что я сейчас сказал. Давайте останемся на топ-уровне.