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Григорчук - о скандальном интервью Алексея Шевченко: Давайте останемся на топ-уровне
Тренер впервые отреагировал на высказывания игрока
фото из свободных источников
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал высказывание бывшего вратаря "Черноморца" Алексея Шевченко, в котором игрок, не стесняясь в выражениях, раскритиковал тренера.
– Вы читали это интервью?
– Мне сбросили уже утром. Я должен был прочесть. Я вам отвечу так – давайте мы останемся на топ-уровне. И ни шагу вниз.
Говорить об этом — это вообще... Тогда мы нарушим то, что я сейчас сказал. Давайте останемся на топ-уровне.
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Источник:ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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