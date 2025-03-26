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Шеф-скаут Полесья: Покупать украинских футболистов за миллионы не считаем рентабельным и уместным

Премьер-лига
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Анатолий Волков рассказал о трансферной политике житомирского клуба

Шеф-скаут Полесья: Покупать украинских футболистов за миллионы не считаем рентабельным и уместным

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Новина українською

Шеф-скаут "Полесья" Анатолий Волков порассуждал о украинском трансферном рынке.

–Год назад вы говорили о том, что на самом деле вот стратегия, трансферная стратегия "Полесье" состоит в том, чтобы количество футболистов с украинским паспортом увеличивалось. Но сейчас мы видим, что обстоятельства все равно складываются иначе.

– А я думаю, что соотношение украинцев и легионеров в первой команде сейчас плюс-минус оптимальное. И когда мы планируем следующее трансферное окно, одна из идей о том, что количество легионеров увеличиваться не будет. Мы дошли до того максимума, когда нам комфортно с этим количеством легионеров с точки зрения лимита в матчах и с точки зрения развития команды.

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За каждого украинского футболиста мы боремся, но мы не готовы переплачивать за них. Такая важная составляющая нашей концепции вообще, которая, возможно, не очень заметна широкой публике, что мы сильно стараемся, делаем максимум для того, чтобы усиливаться молодыми украинскими футболистами в команды Ю-19 и "Полесье-2". Потому что для нас это возможность воспитывать футболистов, приглашать их за скромные трансферные суммы. На скромные персональные условия и воспитываться в первую команду.

В отличие от прямых трансферов в головную команду "Полесья" мы столкнулись с финансовой историей, которую мы объясняем, что украинцев мы поддерживаем в рамках нашей структуры под первой командой. Выйти на рынок и покупать украинских футболистов за миллионы не считаем рентабельным и уместным.

- То есть, украинские футболисты, если речь о первой команде, стоят дорого дороже, чем легионеры?

- Конечно, украинский рынок, если таким грубым словом - "перегретый", очень много клубов, которые хотят привлекать украинских футболистов, высокая конкуренция, высокий спрос, поэтому, конечно, растет цена, и это касается не только трансферной стоимости, это касается персональных условий, сопутствующих расходов. спортом и эта разница измеряется в разы.

- Есть ли хорошие украинские футболисты, за которых не нужно платить, имею в виду свободные агенты.

- Есть, поэтому мы подписали такого футболиста в это трансферное окно и дальше будем подписывать. Но в тех случаях, когда это для клуба выгодно и с точки зрения спортивного результата качества, и в соотношении с финансовыми затратами.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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