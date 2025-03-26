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Один из лидеров Вереса пропустит матч с Ингульцом

Премьер-лига
Обновлено

Луан Кампос не поехал с командой в Кривой Рог

Один из лидеров Вереса пропустит матч с Ингульцом

Фото: НК Верес

Новина українською

Один из лидеров "Вереса" Луан Кампос не сыграет в матче 22-го тура УПЛ против "Ингульца", который состоится 28 марта в Кривом Роге.

По информации Sport.ua, вингер отсутствует в составе делегации "Вереса", которая отправилась на поединок.

В матче предыдущего тура – ​​с "Полесьем" – бразильский легионер был заменен в начале второго тайма. Не исключено, что ему не удалось избежать повреждения.

В текущем сезоне УПЛ Луан Кампос провел 19 поединков и записал в свой актив 4 забитых мяча.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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