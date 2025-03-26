Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Вереса пропустит матч с Ингульцом
Луан Кампос не поехал с командой в Кривой Рог
Фото: НК Верес
Один из лидеров "
По информации Sport.ua, вингер отсутствует в составе делегации "Вереса", которая отправилась на поединок.
В матче предыдущего тура – с "Полесьем" – бразильский легионер был заменен в начале второго тайма. Не исключено, что ему не удалось избежать повреждения.
В текущем сезоне УПЛ Луан Кампос провел 19 поединков и записал в свой актив 4 забитых мяча.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Предлагали за 1 млн евро. Динамо в свое время могло подписать игрока, который стал звездой мирового масштаба
- Никаких разговоров о территориальных уступках на встрече в Эр-Рияде не было, - переговорщик ОП
- Милевский отреагировал на решение Тотти посетить Россию
- Известен еще один помощник Кучера в Черноморце
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000