Один из лидеров Вереса пропустит матч с Ингульцом

Один из лидеров " Вереса " Луан Кампос не сыграет в матче 22-го тура УПЛ против "Ингульца", который состоится 28 марта в Кривом Роге.

По информации Sport.ua, вингер отсутствует в составе делегации "Вереса", которая отправилась на поединок.

В матче предыдущего тура – ​​с "Полесьем" – бразильский легионер был заменен в начале второго тайма. Не исключено, что ему не удалось избежать повреждения.

В текущем сезоне УПЛ Луан Кампос провел 19 поединков и записал в свой актив 4 забитых мяча.