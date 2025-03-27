"Мы надеемся". В Полесье объяснили трансферную стратегию второй команды

Шеф-скаут "Полесья" Анатолий Волков рассказал о том, как клуб фокусируется на развитии молодых футболистов в "Полесье-2".

- Скажите, пожалуйста, среди тех футболистов, которые пополнили "Полесье-2", можно ли их назвать проектными игроками, которые там вскоре могут усилить первую команду?

- Если позволите немного шире, коснусь темы "Полесья-2". Концепцией этого трансферного окна было омоложение команды. Несколько идей в этом: первая идея, что по регламенту двойной регистрации футболисты "Полесья-2" могут играть за U-19, некоторые за первую команду. Поэтому в течение этого трансферного окна мы распрощались с игроками 20 и выше лет, которые не имеют возможности играть за U-19, и не имеют, на наш взгляд, большой проектности для первой команды и часть футболистов ушла в аренды, такие как Трайков, Панчишин. Для того, чтобы получать игровую практику, Панчишин в "Черноморце", он был травмирован и пропустил сборы. Сейчас наверстывает упущенное. Трайков играет в хорватском втором по силе дивизионе. Он забил уже 3 гола в 4 матчах, играет в стартовом составе.

Что удалось сделать в "Полесье-2" - мы омолодили команду, зато пригласили футболистов, которые в возрасте 18-19 лет, группа игроков, которые могут играть и за U-19. Таким образом мы можем обеспечить игровую практику этой группе футболистов, чего мы не могли бы сделать в случае с футболистами 2004-го и старше года рождения, потому что Вторая лига во второй части сезона это только 6 матчей и старт сезона чуть ли не в середине апреля, а потому этого мало. Поэтому часть проектных игроков "Полесья-2" скажем так, перешла в аренды, где смогут играть. Тот же Трайков может сыграть 16 матчей, уже сыграл 5, по-моему, вместе с кубковым матчем или четыре, а "Полесье-2" еще не начали.

Являются ли проектными новички? Мы надеемся, потому что в этом же идея приглашать молодых футболистов на скромных условиях и воспитывать их к Первой команде. Очевидно, что не у всех это получится сделать. Но если "Полесье-2" будет регулярно делегировать в первую команду одного, двух, трех футболистов ежегодно, то это конечно же будет уменьшать для нас необходимость выходить на рынок и делать прямые трансферы в первую команду.

Поэтому, на мой взгляд, среди этой группы футболистов у каждого есть шансы дорасти до первой команды, но посмотрим. У кого-то, очевидно, это получится сделать быстрее, у кого-то не получится это нормально, но те финансовые риски, которые мы закладывали в эти трансферы, они комфортные для того, чтобы позволить себе допустить даже какую-то ошибку, потому что наша договоренность с руководством клуба, что мы действуем по трансферам U-19 и "Полесье-2" агрессивно, и позволяет себе ошибаться, но все равно мы рискуем, действуем смело, - сказал Волков.