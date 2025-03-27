Разрушить гегемонию грандов. Почему УПЛ только выиграет от чемпионства Александрии

Сезон еще не завершился, но вряд ли мы увидим что-то более сенсационное, чем то, чем нас порадовала “Александрия”. Некоторое время клуб возглавлял турнирную таблицу, сейчас — в 4 очках от “Динамо”, однако нет никаких оснований считать, что борьба за чемпионство финализирована.

Шансы есть, да еще и реальные — “желто-черные” хорошо вошли в весеннюю часть (7 голов в четырех турах и нестыдные 0:3 “Шахтеру”), календарь довольно благоприятный, а прямые конкуренты откровенно не впечатляют.

Если говорить о нейтральной аудитории, то в ее рядах немало тех, кто бы хотел увидеть национальное золото в руках Руслана Ротаня. И мы убеждены, что УПЛ только выиграет в этом случае.

Премьер-лига наконец получит нового чемпиона, а болельщики — красивую сказку

Общество так сильно привыкло к доминации “Динамо” и “Шахтера”, что и не знает, как может быть иначе. “Днепр-1”, “Днепр” эпохи Хуанде Рамоса или харьковский “Металлист” Мирона Маркевича вскарабкались на лидирующую строчку? Всегда, даже подсознательно, мы знали: где-то претенденту не хватит выдержки, где-то он не справится с психологической нагрузкой, поэтому киевляне или дончане свое обязательно отыграют.

Заметьте, что и сейчас звучит примерно та же риторика — команду с Кировоградщины упорно считали (и продолжают считать) разве что третьей силой, ведь на ее фоне проблемы решают более состоятельные и опытные.

Прошла зимняя пауза? “Ну, в “оранжево-черных” есть матч в запасе, а Ротань и так сдаст позиции”. Марино Пушич сказал журналистам, что проиграл конкуренцию Александру Шовковскому и переключился на “Александрию”? “Это хитрость, чтобы запутать и усыпить бдительность, все равно гонка на заключительном отрезке кампании пройдет между признанными грандами”.

А теперь представьте, какой разрыв шаблонов произойдет, когда “горожане” докажут обратное. Произойдет нечто уникальное, вынырнет в памяти симферопольская “Таврия”, проведутся параллели со сказкой «Лестера»; вообще эта история благодаря незаурядности возможно найдет отклик в Европе и выгодно “продастся”. Ну, чем не популяризация отечественного футбола?

"Александрия" заслуживает самых высоких регалий и точно встретит лояльность. Это не вышеупомянутый “Днепр-1”, которого упрекали в “аутентичности”, слабых попытках переманить “старую” аудиторию”ʼ и потому нескрываемо желали поражений, а самобытный проект с очевидными плюсами. О них чуть позже.

Победа будет мотивировать других креативить, активнее инвестировать и ставить более высокие цели

Если “Шахтер” и “Динамо” потеряют статус гегемонов, это создаст почву для намерений воплотить самые смелые амбиции. Опять же — в УПЛ десятилетиями осознавали, что нет смысла бросать вызов, поскольку влияние и мощности лидеров были заметно весомее. Подчеркнем — БЫЛИ.

Падение общей планки нашего первенства показало, что ресурсы не обязательно отождествляются с понятием “результат”. Разве не круче, когда именно правильно приложенные усилия и продемонстрированная изобретательность помогут добиться положительных показателей? “Александрия” — это сугубо тренерская команда, и ее успех только подчеркнет, что потенциальным подражателям надо “пахать” над собой. Условные “Карпаты”, где свой почерк имеет Владислав Лупашко, ЛНЗ с Романом Григорчуком, который также давно выработал собственный стиль — почему нет? Это фантастика? В прошлом году Ротань довольствовался восьмым местом.

Также это изрядно смотивирует условные “Полесье” или “Кривбасс”. Геннадий Буткевич стремится закрепиться среди элиты, насыщает состав легионерами, ищет свою формулу; Константин Караманиц тоже не откажет себе в подобном. Не сложно прийти к выводу, что за планами и целями последуют новые приобретения, стратегии развития, привлечение лучших менеджерских кадров, которые как не сегодня, то завтра повысят уровень Премьер-лиги.

Достижение "Александрии" будет стимулировать топов к реальному прогрессу

Возобновление УПЛ в феврале показало, что ни “Шахтер”, ни “Динамо” не исповедуют так называемую чемпионскую игру.

Трудно догадаться, на что надеется Марино Пушич — дончане полагаются исключительно на индивидуальные скиллы исполнителей и могут легко оступитьсяа, когда что-то пойдет не так. “Александрия” спасовала только благодаря разнице в классе, предложенной Георгием Судаковым, “Карпаты” выстояли потому, что бразильцы встали не с той ноги, сумбурный “Кривбасс”, проглотивший 5 мячей накануне, заставил попотеть и лихорадочно спасаться.

Так и не понятно, какого футбола и философии стремится придерживаться “Шахтер”. Нынешний натужный перформанс стопроцентно идет вразрез с риторикой Дарио Срны о “вот-вот и лучшие в истории”. Возможно, это сбудется, но не в эту минуту.

Относительно “Динамо”, то такое впечатление, что вынужденные январские выступления в еврокубках против “Галатасарая” и РФШ привели к форсированию межсезонной подготовки, и по состоянию на март киевляне предстали “вареными”.

Если Владислав Лупашко где-то переоценил свои козыри и сам отдал “бело-синим” 3 очка, то вот в дальнейшем столичный клуб вообще не понравился. Попались “Ворскла”, где Илья Крупский насиловал правый фланг, и ЛНЗ, в борьбе с которым банально повезло (везет вроде и сильнее, однако Роман Григорчук мог вполне качнуть чашу весов в свою пользу; да и автогол Ильи Путри — это досадное стечение обстоятельств). Встреча с “Зарей” вызвала ироничную улыбку, учитывая сколько воспитанников “Динамо” есть на балансе луганчан и то, как им запретили играть в очной дуэли. А на табло — 2:2. Согласитесь, это не слишком привлекательно.

Когда-то Руслану Петровичу забрасывали за “ротань-стайл”, смеялись над этим явлением, однако вот наконец бывший полузащитник вырос и закрыл рты. Как не смотришь матчи с участием “желто-черных”, то знаешь: команда выйдет на поле организованной, структурированной, попытается комбинировать, использует свободное пространство и побежит в контратаку по соответствующему сценарию.

Это все еще красиво, но уже не так наивно романтизирован, как воспринималось в начале пути. Чувствуется, что “Александрия” смоделировала эпизоды, знает, как действовать во время стандартов или прессинга — как своего, так и со стороны соперника. О многом говорит сам факт того, что новички, — тот же Булеца или Шепелев, — прибыли исключительно из-за 43-летнего специалиста.

После такого Игорю Суркису и, — в меньшей степени, — Ринату Ахметову придется сделать выводы (в кабинетах “горняков”, похоже, несмотря на просчитанные риски, готовы поддержать Пушича). Как бы там ни было, а с триумфом “Александрии” хотя бы часть голов должна полететь, побудить к прогрессу и устранению проблем, которые и дали фору “горожанам”.

Впервые с сезона 2015/16 УПЛ достанется самобытному украинскому специалисту

Выше мы косвенно коснулись фактора Ротаня. Выигрыш УПЛ окончательно закроет любые гештальты или спекуляции относительно его квалификации и упакует очередную хорошую историю — окажется, что у нас все еще могут появляться самобытные украинские тренеры, не причастные к старой когорте или той же системе PASS, со своим видением и подходом.

Эксперты частенько жалуются, что в Украине отсутствуют относительно свежие и, что важно, сформированные имена, нет прогрессивных взглядов и европейских акцентов. Ротань следит за трендами, о чем неоднократно отмечал в интервью, и, пожалуй, бы развил наработки, если бы обладал более широким подбором исполнителей. Сомнительно, что “Шахтер” когда-нибудь откажется от иностранного вектора, однако нисколько не удивительно, что инсайдеры тонко намекают на то, что Срна и Палкин одним глазом присматриваются к Ротаню. Причины лежат на поверхности.

Последним таким тренером стал Сергей Ребров — в розыгрыше 2015/16. С того момента золото в руках держали Паулу Фонсека, Луиш Каштру, Мирча Луческу, Игор Йовичевич и Марино Пушич. Александр Шовковский? В процессе становления и “сыроват”. Коллега из “Александрии” более совершенный, гибкий и адаптивный (без таких-то ресурсов). Фронтментство в новой отечественной школе — это было бы красноречиво.

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