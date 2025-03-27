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Бразильские новички Шахтера провели автограф-сессию для болельщиков
Мероприятие прошло в Киеве
Фото: ФК Шахтар Донецьк
26 марта бразильские новички "Шахтер" Алиссон и Кауан Элиас провели автограф-сессию с болельщиками команды в Киеве в ТРЦ Gulliver.
Мероприятие собрало около 250 фанатов, которые смогли задать футболистам вопросы. Среди тем, которые их интересовали, были первые впечатления от Украины, адаптация в клубе, личная жизнь, профессиональные цели и футбольные мечты.
Также все желающие подходили к футболистам, фотографировались с ними и получали автографы на памятных карточках.
Напомним, что следующий матч подопечные Марино Пушича проведут 29 марта против "Оболони".
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