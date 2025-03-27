Бразильские новички Шахтера провели автограф-сессию для болельщиков

26 марта бразильские новички "Шахтер" Алиссон и Кауан Элиас провели автограф-сессию с болельщиками команды в Киеве в ТРЦ Gulliver.

Мероприятие собрало около 250 фанатов, которые смогли задать футболистам вопросы. Среди тем, которые их интересовали, были первые впечатления от Украины, адаптация в клубе, личная жизнь, профессиональные цели и футбольные мечты.

Также все желающие подходили к футболистам, фотографировались с ними и получали автографы на памятных карточках.

Напомним, что следующий матч подопечные Марино Пушича проведут 29 марта против "Оболони".