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Бразильские новички Шахтера провели автограф-сессию для болельщиков

Премьер-лига

Мероприятие прошло в Киеве

Бразильские новички Шахтера провели автограф-сессию для болельщиков

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

26 марта бразильские новички "Шахтер" Алиссон и Кауан Элиас провели автограф-сессию с болельщиками команды в Киеве в ТРЦ Gulliver.

Мероприятие собрало около 250 фанатов, которые смогли задать футболистам вопросы. Среди тем, которые их интересовали, были первые впечатления от Украины, адаптация в клубе, личная жизнь, профессиональные цели и футбольные мечты.

Также все желающие подходили к футболистам, фотографировались с ними и получали автографы на памятных карточках.

Напомним, что следующий матч подопечные Марино Пушича проведут 29 марта против "Оболони".

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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