Гендиректор ЛНЗ: Клуб можно закрывать, если мы купим футболиста за 2-3 миллиона

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник рассказал о своем рабочем процессе и трансферной политике черкасского клуба.

- Как с владельцем у тебя идет коммуникация? Какие у вас договоренности? Какие перед тобой цели стоят? Как оценивают твою работу?

- Первое и главное - деньги. Я разработал план, с которым мы будем двигаться в следующие пять сезонов. То есть, какие есть вливания от владельца, сколько мы зарабатываем, какие наши слабые места, что нам надо улучшить для того, чтобы вливания владельца постепенно становились меньше, заработок - больше, и где-то мы потенциально стремились достичь нуля. Это ключевая задача. То есть я занимаюсь тем, чтобы клуб все-таки вышел на самоокупаемость.

Продажа футболистов - это вообще сейчас особая тема, потому что это единственный возможный большой источник дохода сейчас у любого украинского клуба, кроме еврокубкового. Это только продажа футболистов.

Футболисты не дороже, чем 400-500 тысяч евро - это потолок. Почему это потолок? Потому что мы не еврокубковая команда, а значит, наш футболист, который "выстрелит" в нашей команде, скорее всего, в среднем может быть продан за 1,5-2 миллиона. Все. Даже если он забьет здесь 15 голов за сезон, там 17, 20. Если 20, то возможно, уже немножко больше.

Почему так? Потому что уровень украинского чемпионата в Европе, ну, не очень высоко котируется. То есть футболист, который здесь себя проявил, совершенно не означает, что другие клубы сразу возьмут его за большие деньги, потому что надо его проверить на другом уровне сопротивления.

Поэтому если мы купим футболиста за 2-3 миллиона, можно будет закрывать клуб. Потому что он не будет продан из Украины, если мы не будем еврокубковой командой, дороже. Экономия должна увеличиваться", - подытожил Андрей.