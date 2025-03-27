Алиссон - о встрече с фанатами Шахтера: Важно поддерживать связь с болельщиками

Бразильский полузащитник "Шахтера" Алиссон Сантана рассказал о своих впечатлениях от автограф-сессии с болельщиками команды.

"Очень счастлив, ведь это первое подобное мероприятие для меня!

Конечно, очень важно поддерживать связь с публикой, с нашими болельщиками - они замечательные, очень приветливые, и я заметил, как все они влюблены в "Шахтер", что также не может не передавать эти эмоции мне.

Я рад приобщиться к такой встрече и надеюсь, что в будущем их будет как можно больше", - приводит слова Алиссона клубная пресс-служба.