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Алиссон - о встрече с фанатами Шахтера: Важно поддерживать связь с болельщиками
Бразилец доволен автограф-сессией с фанатами команды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бразильский полузащитник "Шахтера" Алиссон Сантана рассказал о своих впечатлениях от автограф-сессии с болельщиками команды.
"Очень счастлив, ведь это первое подобное мероприятие для меня!
Конечно, очень важно поддерживать связь с публикой, с нашими болельщиками - они замечательные, очень приветливые, и я заметил, как все они влюблены в "Шахтер", что также не может не передавать эти эмоции мне.
Я рад приобщиться к такой встрече и надеюсь, что в будущем их будет как можно больше", - приводит слова Алиссона клубная пресс-служба.
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