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Алиссон - о встрече с фанатами Шахтера: Важно поддерживать связь с болельщиками

Премьер-лига

Бразилец доволен автограф-сессией с фанатами команды

Алиссон - о встрече с фанатами Шахтера: Важно поддерживать связь с болельщиками

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Бразильский полузащитник "Шахтера" Алиссон Сантана рассказал о своих впечатлениях от автограф-сессии с болельщиками команды.

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"Очень счастлив, ведь это первое подобное мероприятие для меня!

Конечно, очень важно поддерживать связь с публикой, с нашими болельщиками - они замечательные, очень приветливые, и я заметил, как все они влюблены в "Шахтер", что также не может не передавать эти эмоции мне.

Я рад приобщиться к такой встрече и надеюсь, что в будущем их будет как можно больше", - приводит слова Алиссона клубная пресс-служба.

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Шахтер (Донецк) Алиссон Сантана
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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