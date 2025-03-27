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Легионер Кривбасса: Мечта каждого ребенка - играть в Реале, и я не исключение

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Легионер Кривбасса: Мечта каждого ребенка - играть в Реале, и я не исключение

Кривбас

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Нигерийский полузащитник "Кривбасса" U-19 Миракл Уильямс рассказал о своих амбициях.

"Я всегда мечтал играть в профессиональный футбол и достичь самого высокого уровня. Я бы сказал, что это лишь начало моей мечты.

Мечта каждого ребенка - играть в "Реале", и я не исключение", - сказал Уильямс.

На прошлой неделе Уильямс дебютировал в юношеском первенстве Украины в матче 21 тура против "Левого Берега" U-19.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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