Легионер Кривбасса: Мечта каждого ребенка - играть в Реале, и я не исключение

Нигерийский полузащитник "Кривбасса" U-19 Миракл Уильямс рассказал о своих амбициях.

"Я всегда мечтал играть в профессиональный футбол и достичь самого высокого уровня. Я бы сказал, что это лишь начало моей мечты.

Мечта каждого ребенка - играть в "Реале", и я не исключение", - сказал Уильямс.