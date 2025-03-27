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У полузащитника Динамо родился сын
Приятное событие в жизни семьи
fcdynamo.com
У полузащитника киевского "Динамо" родился сын.
Клубный канал сообщил, что у полузащитника Николая Михайленко и его жены Дарьи родился сын.
Персонал команды выложил фотографию пары и поздравили родителей.
В этом сезоне опорный полузащитник "Динамо" сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил гол и отметился голевой передачей.
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Контракт воспитанника "Динамо" с клубом действителен до 2026 года.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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