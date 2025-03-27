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"Хорошая возможность для Руха проверить свои силы". Дидык - о матчах с Динамо

Премьер-лига

Львовяне сыграют с киевлянами в чемпионате и Кубке хорошая возможность для "Руха" проверить свои силы на фоне сильного оппонента. 

"Хорошая возможность для Руха проверить свои силы". Дидык - о матчах с Динамо

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык поделился ожиданиями от матчей с "Динамо" в 22-м туре УПЛ (29.03 в 18:00) и в четвертьфинале Кубка Украины (02.04 в 18:00).

"В первую неделю паузы на матчи сборных мы собрались в среду и начали подготовку в режиме одноразовых тренировок. Далее уже перешли в привычный режим двух тренировок в день, а в субботу сыграли два спарринга. Тогда как на этой неделе с понедельника команда уже целенаправленно готовится к матчам с "Динамо".

У киевлян много сильных сторон - это гранд украинского футбола. Сейчас "Динамо" лидирует в турнирной таблице, поэтому мы понимаем, что нас ждут серьезные игры как в чемпионате, так и в Кубке Украины. Прежде всего для нас важна следующая игра, поэтому сейчас концентрируемся на поединке в УПЛ. Конечно, интересно играть против такого соперника, еще и два матча подряд. Это хорошая возможность для "Руха" проверить свои силы на фоне сильного оппонента.

Для нас важна поддержка наших болельщиков, в том числе и на матчах с "Динамо". Ожидаем, что трибуны будут гнать нашу команду вперед, поэтому попутно приглашаю фанатов на стадион, а "Рух" постарается порадовать зрителей хорошей игрой и попытается завоевать положительный результат", - приводит слова Дидыка клубная пресс-служба.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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