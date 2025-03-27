Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Шахтера: Чрезвычайно рад разделить эмоции с нашими фанатами
Кауан Элиас принял участие в автограф-сессии в Киеве
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Кауан Элиас поделился эмоциями после автограф-сессии с болельщиками команды.
"Очень крутое событие, и я, безусловно, рад присоединиться! В свое время, когда я сам был маленьким, то понимал, насколько важно - держать эту связь между игроками и фанатами.
Поэтому рад, что сумел подарить эту эмоцию счастья такому значительному количеству наших болельщиков. Были очень интересные вопросы, я заметил искренний интерес, желание насладиться встречей с футболистами своего любимого клуба.
Поэтому мне тоже было чрезвычайно приятно разделить эти приятные эмоции с нашими фанатами", - сказал Элиас.
Популярное сейчас
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- Спортивный врач: Не исключено, что Лукас Перес подхватил бактерию туберкулеза в Украине
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- Кадровые изменения в тренерском штабе Черноморца. Вместе с Бабичом ушли его помощники
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке