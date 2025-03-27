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Форвард Шахтера: Чрезвычайно рад разделить эмоции с нашими фанатами

Премьер-лига

Кауан Элиас принял участие в автограф-сессии в Киеве

Форвард Шахтера: Чрезвычайно рад разделить эмоции с нашими фанатами

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Нападающий "Шахтера" Кауан Элиас поделился эмоциями после автограф-сессии с болельщиками команды.

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"Очень крутое событие, и я, безусловно, рад присоединиться! В свое время, когда я сам был маленьким, то понимал, насколько важно - держать эту связь между игроками и фанатами.

Поэтому рад, что сумел подарить эту эмоцию счастья такому значительному количеству наших болельщиков. Были очень интересные вопросы, я заметил искренний интерес, желание насладиться встречей с футболистами своего любимого клуба.

Поэтому мне тоже было чрезвычайно приятно разделить эти приятные эмоции с нашими фанатами", - сказал Элиас.

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Шахтер (Донецк) Кауан Элиас
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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