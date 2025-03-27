Форвард Шахтера: Чрезвычайно рад разделить эмоции с нашими фанатами

Нападающий "Шахтера" Кауан Элиас поделился эмоциями после автограф-сессии с болельщиками команды.

"Очень крутое событие, и я, безусловно, рад присоединиться! В свое время, когда я сам был маленьким, то понимал, насколько важно - держать эту связь между игроками и фанатами.

Поэтому рад, что сумел подарить эту эмоцию счастья такому значительному количеству наших болельщиков. Были очень интересные вопросы, я заметил искренний интерес, желание насладиться встречей с футболистами своего любимого клуба.

Поэтому мне тоже было чрезвычайно приятно разделить эти приятные эмоции с нашими фанатами", - сказал Элиас.