Премьер-лига
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Два травмированных игрока Динамо вернулись к тренировкам
Хорошие новости для "бело-синих"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник Александр Пихаленок и вингер Назар Волошин покинули лазарет киевского "Динамо". Об этом информирует ТаТоТаке.
Оба игрока лечили травмы во время паузы на матчи национальных сборных. У Волошина было повреждение задней поверхности бедра: он вернулся в состав в начале недели.
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Пихаленок восстановился после микротравмы. К общей группе 27-летний Александр присоединился вчера.
29 марта "Динамо" сыграет на выезде с "Рухом" в 22-м туре украинской Премьер-лиги.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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