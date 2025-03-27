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Два травмированных игрока Динамо вернулись к тренировкам

Премьер-лига
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Хорошие новости для "бело-синих"

Два травмированных игрока Динамо вернулись к тренировкам

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник Александр Пихаленок и вингер Назар Волошин покинули лазарет киевского "Динамо". Об этом информирует ТаТоТаке.

Оба игрока лечили травмы во время паузы на матчи национальных сборных. У Волошина было повреждение задней поверхности бедра: он вернулся в состав в начале недели.

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Пихаленок восстановился после микротравмы. К общей группе 27-летний Александр присоединился вчера.

29 марта "Динамо" сыграет на выезде с "Рухом" в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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