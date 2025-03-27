Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Кривбасса: Мне нравится украинский язык, стараюсь учить базовые слова
Фердинард Икенна рассказал об адаптации в команде
Фото: ФК Кривбас
Нигерийский новичок "Кривбасса", полузащитник Фердинард Икенна стал героем очередного выпуска FOCUS ON на клубном YouTube-канале.
- Поздравляем, ты стал героем нашей постоянной рубрики FOCUS ON. Что ожидаешь увидеть в видео?
- Вероятно, какие-то забавные моменты и посмотреть на себя со стороны, насколько я серьезный или наоборот. Уверен, будет очень интересно.
- Во время тренировок ты выглядишь серьезно?
- Знаешь, во время тренировок нужно быть серьезным и сосредоточенным на сто процентов. А время шуток уже наступает после занятий.
- Как проходит твоя адаптация в нашей команде?
- Моя адаптация проходит очень хорошо. Игроки, тренеры, персонал - все невероятные, все замечательные. Всем спасибо за поддержку. Пока что сложность - только немного языковой барьер. Я все еще работаю над этим.
- Ты пытаешься учить украинский?
- Немного. Мне очень нравится украинский, поэтому я стараюсь учить какие-то базовые слова. Например, доброе утро, спокойной ночи, вкусно (улыбается).
- Чем отличаются тренировки в "Кривбассе" и "Левски", твоем предыдущем клубе?
- Серьезный вопрос. Для меня тренировки в обеих командах очень хорошие с точки зрения развития. Я бы сказал, что в "Левски" больше акцентируют внимание на тактике, владении мячом, контратаках, попытке забить мяч и защите. В "Кривбассе" в принципе все так же. Поэтому для меня разница небольшая.
- Как чувствуешь себя физически, когда сможем тебя увидеть на поле в официальных матчах?
- Физически я чувствую себя прекрасно. Не могу дождаться и показать себя, на что я способен.
- Когда, по твоему мнению, мы сможем увидеть тебя на поле в официальном матче?
- Надеюсь, уже в следующей игре, - поделился Икенна.
Популярное сейчас
- Впечатляюще. Генштаб опубликовал результаты удара по аэродрому Энгельс
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- "Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения": греческое СМИ сомневается, что украинец задержится в Пирее надолго
- Известен еще один помощник Кучера в Черноморце
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО