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Милевский: Если и в этом году Динамо не станет чемпионом, то я не знаю

Премьер-лига

Экс-форвард киевлян о том, чего не хватает нынешним игрокам клуба

Милевский: Если и в этом году Динамо не станет чемпионом, то я не знаю

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский высказался об игре киевской команды.

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"Мне тяжело сказать, что именно не хватает тем футболистам, которые играют в составе "Динамо". Возможно, молодые игроки не слушают советов старших и опытных. В клубе есть ребята из моего поколения – Ярмола, Шовковский, Гусев.

Я уверен, что они общаются с игроками, подсказывают, чего не хватает молодым футболистам. Вероятно, до кого-то не доходят эти слова. Если и в этом году "Динамо" не станет чемпионом, то я не знаю..." – сказал Милевский в прямом эфире своего TikTok.

"Динамо" с 51 баллом лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая идущую второй "Александрию" на четыре пункта.

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Артем Милевский Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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