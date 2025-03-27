Милевский: Если и в этом году Динамо не станет чемпионом, то я не знаю

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский высказался об игре киевской команды.

"Мне тяжело сказать, что именно не хватает тем футболистам, которые играют в составе "Динамо". Возможно, молодые игроки не слушают советов старших и опытных. В клубе есть ребята из моего поколения – Ярмола, Шовковский, Гусев.

Я уверен, что они общаются с игроками, подсказывают, чего не хватает молодым футболистам. Вероятно, до кого-то не доходят эти слова. Если и в этом году "Динамо" не станет чемпионом, то я не знаю..." – сказал Милевский в прямом эфире своего TikTok.