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Экс-защитник Ингульца: Был момент, когда Поворознюк не отпустил в сборную

Премьер-лига
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Обошлось без конфликта

Экс-защитник Ингульца: Был момент, когда Поворознюк не отпустил в сборную

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Бывший защитник "Ингульца" Артем Смоляков рассказал о периоде своего пребывания в петровском клубе, а также о взаимоотношениях с президентом Александром Поворознюком.

"Сначала было ВПК-Агро. Тренировался там несколько дней, и меня якобы готовы были брать на контракт, но игровую практику не обещали. А в "Ингульце" работали тренеры Игорь Хоменко и Игорь Товкач, которые знали меня по академии и сразу предложили мне идти к ним. Взвесив все, сделал выбор в пользу игровой практики. Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что для молодого футболиста это была хорошая возможность получить первый опыт.

С Поворознюком тоже у нас все хорошо было! Мы замечательно с ним пообщались напоследок. Он как раз мне позвонил, когда было завершено дело с переходом в "Полесье", мол, мы тебя продали. Похвалил меня за работу. Я его поблагодарил.

Буду откровенным, такой момент был. У нас как раз тогда были важные матчи со "Львовом" и "Вересом", и в клубе решили, что мне лучше остаться, чем ехать в сборную. Но это, в конце концов, не привело ни к каким конфликтам, все закончилось нормально", - сказал Смоляков.

На данный момент Смоляков выступает за американский "Лос-Анджелес".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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