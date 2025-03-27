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"Его опыт очень полезен". Шеф-скаут Полесья оценил сотрудничество с Шевчуком

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Анатолий Волков отметил его профессионализм

"Его опыт очень полезен". Шеф-скаут Полесья оценил сотрудничество с Шевчуком

Фото: ФК Полісся

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Шеф-скаут "Полесья" Анатолий Волков прокомментировал начало работы с новым спортивным директором Вячеславом Шевчуком.

"Смотрите, я бы отметил одну важную вещь. Мы не так много дней сейчас сотрудничаем, но важно, что Вячеслав подмечает очень крутые тонкости чисто футбольные. Учитывая его большой опыт, он много подсказывает, указывает именно на игровые моменты то, что можно улучшать и то, что можно и стоит обращать внимание в скаутинге, анализов футболистов и было бы, очевидно, глупостью не прислушиваться к советам человека, который поиграл на таком уровне и в течение большого отрезка времени.

Это какие-то первые впечатления, вот такие детали о которых иногда ты не задумываешься, или не замечаешь просто из-за отсутствия или опыта, или знаний. Это нормально, когда кто-то может быть лучшим в таких тонкостях. Поэтому, прислушиваюсь, учусь. Второе, мы начинаем потихоньку адаптироваться, понимать, как мы можем сосуществовать, как правильно сосуществовать и помогать друг другу. Думаю, что дальше будет все окей в этом в этом плане", - сказал Волков.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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