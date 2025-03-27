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Бронзовые призерки Олимпиады стали амбассадорами ЛНЗ

Премьер-лига

Сестры Алексиевы будут представлять черкасский клуб

Бронзовые призерки Олимпиады стали амбассадорами ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

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Марина и Владислава Алексиевы стали амбассадорами черкасского ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

Сестры Алексиевы - чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию. На Олимпийских играх-2020 в Токио девушки получили бронзовые награды для Украины.

"Синхронное плавание и футбол - два разных мира, объединенные общими ценностями: командной работой, выдержкой и стремлением к победе.

Стать амбассадорками футбольного клуба - это больше, чем просто поддержка. Это о вдохновении, единении и популяризации спорта среди новых поколений. Вместе мы покажем, что настоящая красота - в движении, а настоящая победа - в команде!" - подчеркнули девушки.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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