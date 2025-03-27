Бронзовые призерки Олимпиады стали амбассадорами ЛНЗ

Марина и Владислава Алексиевы стали амбассадорами черкасского ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

Сестры Алексиевы - чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию. На Олимпийских играх-2020 в Токио девушки получили бронзовые награды для Украины.

"Синхронное плавание и футбол - два разных мира, объединенные общими ценностями: командной работой, выдержкой и стремлением к победе.

Стать амбассадорками футбольного клуба - это больше, чем просто поддержка. Это о вдохновении, единении и популяризации спорта среди новых поколений. Вместе мы покажем, что настоящая красота - в движении, а настоящая победа - в команде!" - подчеркнули девушки.