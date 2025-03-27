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Бронзовые призерки Олимпиады стали амбассадорами ЛНЗ
Сестры Алексиевы будут представлять черкасский клуб
Фото: ФК ЛНЗ
Марина и Владислава Алексиевы стали амбассадорами черкасского ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.
Сестры Алексиевы - чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию. На Олимпийских играх-2020 в Токио девушки получили бронзовые награды для Украины.
"Синхронное плавание и футбол - два разных мира, объединенные общими ценностями: командной работой, выдержкой и стремлением к победе.
Стать амбассадорками футбольного клуба - это больше, чем просто поддержка. Это о вдохновении, единении и популяризации спорта среди новых поколений. Вместе мы покажем, что настоящая красота - в движении, а настоящая победа - в команде!" - подчеркнули девушки.
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