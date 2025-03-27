Судаков: Одноклубники часто шутят надо мной и даже песню придумали о нераскрывшемся таланте

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков, отвечая на вопросы от болельщиков "горняков", рассказал, что партнеры по команде придумали песню о нем.

- Если бы ты создал собственную футбольную команду, как бы она называлась?

- Можно было бы что-то сказать о талантах. Ребята часто подшучивают надо мной, уже придумали даже песню. У Михаила Мудрика есть очень интересная татуировка "Talent ain't enough". Возможно, в будущем можно было бы создать команду с таким названием. Если пофантазировать просто, почему бы нет.

- А о чем песня?

- Да там песня о том, что талант не раскрылся.

- Это о тебе написали твои друзья из команды?

- Да. Коля Матвиенко смеется надо мной, что талант не раскрылся и остался в "Шахтере" навсегда.

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Добавим, что Георгий Судаков в этом сезоне принял участие в 28 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав три результативные передачи. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.