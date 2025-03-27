Журналист назвал форварда Шахтера, которого на рубеже 00-х Лобановский хотел в Динамо

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык, рассказывая о сезоне УПЛ 2000/01, поведал о том, что в свое время "Динамо" Лобановского интересовалось форвардом "Шахтера" Алексеем Беликом.

"Беликом в то время интересовались иностранные клубы. Его также хотел Лобановский в "Динамо". Воробеем также интересовались европейские клубы после Лиги чемпионов 2000/01.

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Но тогда донецкая команда, клуб, только начали выходить на высокий уровень. Думаю, игрокам создали такие условия в Донецке, что им ехать никуда не хотелось. Они были королями, имели классные зарплаты, их любила публика", – рассказал Цыганык.

Напомним, что за свою карьеру Алексей Белик в составе "Шахтера" провел 208 матчей во всех турнирах, забив 65 голов. В составе сборной Украины нападающий сыграл в 19 поединках, забив 5 голов.